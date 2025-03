Yane Marques enaltece eleição de Kirsty Coventry para presidência do COI

Yane Marques, vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), enalteceu a eleição de Kirsty Coventry para a presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI). Nesta quinta-feira, a bicampeã olímpica de natação pelo Zimbabue se tornou a primeira mulher africana a presidir o órgão em 130 anos de existência.

Semelhante à Kirsty, Yane é pioneira na representatividade feminina na gestão esportiva brasileira. Depois de conquistar um bronze nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 no pentatlo moderno, foi membro, vice e presidente da Comissão de Atletas do do COB (CACOB). Voltou-se para a política esportiva depois da aposentadoria do esporte.

"Aconteceu mais um fato inédito, pela primeira vez uma mulher eleita presidente do COI. Muito legal e histórico. Kirsty Coventry é mãe, ex-atleta, tem sete medalhas olímpicas, e tem uma longa missão pelos próximos oito anos à frente dessa entidade que rege o esporte olímpico internacional. Estou muito feliz. Kirsty, você me representa", declarou a vice-presidente.

Kirsty Coventry tem uma trajetória semelhante a de Yane Marques. Estreando nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, Kirsty chegou conquistando três medalhas - uma de ouro, uma de prata e uma de bronze - e, na edição seguinte, levou outras quatro.

"Estou particularmente orgulhosa de ser a primeira mulher presidente do COI, e também a primeira da África. Espero que esta votação seja uma inspiração para muitas pessoas. Tetos de vidro foram quebrados hoje, e estou totalmente ciente das minhas responsabilidades como modelo", afirmou a nova presidente do COI.

A ex-nadadora do Zimbabue também tem uma relação com o Brasil, após defender o Minas Tênis Clube em 2011 no Troféu Maria Lenk.

"O esporte tem um poder inigualável de unir, inspirar e criar oportunidades para todos, e estou comprometido em garantir que aproveitemos esse poder ao máximo. Junto com toda a família olímpica, incluindo nossos atletas, fãs e patrocinadores, construiremos sobre nossas bases fortes, abraçaremos a inovação e defenderemos os valores de amizade, excelência e respeito. O futuro do Movimento Olímpico é brilhante, e mal posso esperar para começar", completou Coventry.