Wesley impressiona em 25 minutos e já acirra briga por vaga entre titulares

Assim que Wesley entrou em campo, a parcela flamenguista do Mané Garrincha deu o ar da graça. A resposta foi imediata: duas divididas seguidas com Luís Díaz, um dos craques da Colômbia, vencidas pelo lateral-direito da seleção.

Wesley impressionou na estreia e já coloca uma pimenta na disputa por uma vaga a longo prazo em um setor que passa por uma renovação.

Danilo já se mudou para a zaga, e Vanderson, do Monaco, foi quem começou a partida contra a Colômbia. Mas os 25 minutos de Wesley em campo foram suficientes para chamar a atenção de quem jogou ao lado dele e do técnico Dorival Júnior.

"Entrou com muita personalidade, estamos acompanhando, vemos a força, a personalidade. Falei para ele jogar bola como joga no Flamengo, ele pediu para eu falar e eu repeti para ele fazer o que faz no Flamengo. Precisamos de jogadores assim, com personalidade. Não é fácil entrar bem assim na primeira oportunidade", disse o zagueiro Marquinhos.

O papel do capitão da seleção foi crucial para amenizar o nervosismo admitido pelo próprio Wesley.

O garoto do Flamengo funciona muito bem quando recebe palavras de incentivo. E tem sido assim ao longo desta primeira semana como jogador de seleção. Gerson e Vini Jr. têm aproximado ele do núcleo principal da seleção atual e levantado a bola do garoto.

"Estava muito nervoso, ansioso para estrear. Feliz por ajudar, se eu tiver bem defensivamente a parte ofensiva flui normalmente. Os companheiros ajudaram, Marquinhos passando confiança. Todos me ajudaram, ajudaram os que entraram. Nervosismo batendo demais, mas ocorreu tudo bem. Nada melhor do que estrear com uma vitória".

No jogo, deu certo. Ele entrou com um gás danado, muito além das divididas com Luís Díaz e outros jogadores colombianos — foram seis duelos no chão ganhos. Uma amostra de que o reforço no trabalho defensivo no Flamengo tem dado resultado.

Wesley foi bem nos passes (acertou 11 de 12), subiu com intensidade ao ataque, levando perigo em cruzamentos. Dá pra dizer de boa que "acertou quase tudo". O dinamismo de Gerson contrastou com o jogo mais precavido de Vanderson.

Vanderson é dois anos mais velho do que Wesley e já está no futebol europeu desde 2022. O lateral do Flamengo, inclusive, contou durante a semana que o via no Grêmio e achava que ele jogava muito. Agora, é Wesley quem recebe elogios e desponta como um nome interessante para o futuro da seleção.

"Muito saudável a participação do Wesley, um garoto em processo de evolução muito claro. Vamos torcer para que tenha tranquilidade de desenvolver o trabalho. É um menino que chama a atenção e merece todo cuidado possível. Se continuar nesse processo, fatalmente em pouco tempo será uma realidade muito clara, isso se já não é nesse momento", disse Dorival Júnior.

Quem sabe os treinos até segunda convençam Dorival a dar mais minutos para Wesley em Buenos Aires, contra a Argentina, terça-feira. Jogo grande, de peso, mas que pode ser justamente a ocasião para um novato mostrar que é capaz de tudo na seleção.