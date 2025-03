Vitória sofrida foi 'a virada de chave' que o Brasil precisava, diz Raphinha

A dura e muito celebrada vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, assegurada no penúltimo minuto do segundo tempo no Mané Garrincha, foi a "virada de chave" que a seleção brasileira precisava, na opinião de Raphinha. Foi de alívio o sentimento do meia-atacante do Barcelona após a partida em Brasília. Ele marcou o primeiro gol, de pênalti.

"A gente estava precisando muito dessa vitória, não só a gente, mas o pessoal que está diariamente conosco e também o nosso torcedor. Todo mundo estava precisando dessa vitória para nos dar confiança porque ainda temos muita competição pela frente", disse o artilheiro brasileiro nas Eliminatórias, com cinco gols.

O triunfo teve a importância ampliada porque leva a seleção à vice-liderança das Eliminatórias. Agora, são 21 pontos, quatro a menos que a líder Argentina, que ainda joga na 13ª rodada e é justamente a próxima adversária do Brasil. Antes de Vini Jr marcar, o Brasil estava encerrando a rodada na sexta colocação.

O zagueiro Marquinhos, capitão da seleção, afirmou que enxergou "coisas boas" na atuação da equipe, mas admitiu que é preciso melhorar a performance. "Fomos mais agressivos no segundo tempo e fomos coroados no final", resumiu o defensor. "Tem coisas boas, mas há o que há melhorar. A gente quer melhorar o rendimento porque ficamos mais perto da vitória".

Bruno Guimarães repetiu o discurso de Marquinhos e Raphinha e fez a avaliação que a Colômbia "exigiu o máximo" dos brasileiros. "A seleção da Colômbia é muito física, é muito duro de jogar contra". Ele recebeu o segundo cartão amarelo e não enfrentará a Argentina.

Os outros desfalques são Gabriel Magalhães, também suspenso, e Gerson, lesionado. Dorival convocará três novos nomes. A lista pode aumentar para quatro, já que o goleiro Alisson, que foi substituído após choque de cabeça com o colombiano Sánchez, também pode ser cortado. A CBF sugere cinco dias para o jogador, seguindo o protocolo de concussão. Não haveria tempo hábil, portanto, para ele jogar contra os argentinos.

Titular na lateral direita, Vanderson afirmou que o resultado dá confiança à seleção para enfrentar a líder e arquirrival Argentina. "A equipe está encontrando um caminho e vamos encaixar rápido".

Já Matheus Cunha, que entrou no final da partida, considera que o Brasil evoluiu coletivamente. "O que mais buscamos é ver as nossas estrelas brilharem como uma equipe".