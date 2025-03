Vini Jr. espera mudança de chave na seleção: 'Eu merecia o gol'

Do UOL, em Santos (SP)

Vini Jr espera que o gol da vitória contra a Colômbia seja uma mudança de chave para ele na seleção brasileira.

O que aconteceu

Vini, irregular na seleção, foi finalmente decisivo no 2 a 1 sobre a Colômbia hoje, no Mané Garrincha.

O atacante acertou um bom chute no fim e contou com desvio para desafogar o Brasil aos 53 minutos do segundo tempo.

Vini entende que merecia esse gol e acha que a vitória pode representar um novo momento para ele e também para o time de Dorival Júnior.