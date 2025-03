Vini Jr. admite "dever muito" na Seleção, mas celebra vitória sofrida e diz que merecia gol

O Brasil foi salvo por Vinicius Júnior nos minutos finais e venceu a Colômbia nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, por 2 a 1. O time saiu na frente, através de Raphinha, e levou o empate ainda no primeiro tempo, mas viu o atacante decidir nos acréscimos. Após a partida, o jogador do Real Madrid admitiu que estava devendo, mas comemorou a vitória e o gol decisivo.

"Muito importante. Muito feliz com a partida que a equipe fez, merecíamos essa vitória. Eu merecia esse gol por tudo que vinha trabalhando. Sei que devo muito à Seleção por tudo o que esses companheiros fizeram e fazem por mim todos os dias. Foi um gol de alívio, de felicidade. Que possa ser a mudança de chave. Jogar na Seleção é algo que não se pode explicar, toda vez que a gente vem para cá parece a primeira vez", disse Vini à TV Globo.

O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai, que mede forças com a Argentina nesta sexta-feira.

O próximo compromisso do Brasil é contra nada mais nada menos do que a Argentina, líder das Eliminatórias, em pleno Monumental de Núñez. O clássico, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.