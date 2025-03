Superliga feminina de vôlei define confrontos das quartas de final; confira

Os confrontos das quartas de final da Superliga feminina de vôlei foram definidos. Nesta sexta-feira, na última rodada da primeira fase da competição, todas as equipes entraram em campo. Avançam à próxima fase: Praia Clube, Gerdau Minas, Osasco, Fluminense, Sesi Bauru, Sesc/Flamengo, Barueri Club e Unilife/Maringá.

Os duelos válidos pelas quartas de final da Superliga são disputados por ordem de classificação da primeira fase. Isto é, o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, e assim por diante.

Deste modo, os confrontos são: Praia Club x Unilife/Maringá, Gerdau Minas x Barueri Club, Osasco x Sesc/Flamengo e Fluminense x Sesi Bauru.

A primeira fase da Superliga feminina acabou com o Praia Clube (53 pontos) como o líder. Em um confronto direto pela liderança, o time bateu o Gerdau Minas (48) - último campeão - por 3 sets a 1 e assegurou o primeiro lugar.

O Osasco, com 47 unidades, fechou o top3. A grande surpresa foi o rebaixamento do Pinheiros, que somou apenas 19 pontos. Na última colocação ficou o Abel Moda, com cinco. A grande final da competição está marcada para o dia 27 de abril.

Confira os resultados desta sexta-feira pela Superliga feminina:

Sesi Bauru 3 x 0 Unilife/Maringá



Pinheiros 3 x 0 Abel Moda



Sesc Flemengo 3 x 0 Mackenzie



Brasília Vôlei 0 x 3 Osasco



Gerdau Minas 1 x 3 Praia Clube



Fluminense 3 x 2 Barueri Club

São José supera Praia Club no tiebreak pela Superliga masculina

Na abertura da 21ª rodada da Superliga masculina, o São José venceu o Praia Clube por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/22, 18/25, 25/22 e 15/8, no Ginásio do UTC, em Uberlândia.

Com a vitória, São José alcançou 22 pontos e entrou provisoriamente no G8, dependendo de outros resultados para avançar aos playoffs. Já o Praia Clube, com 41 pontos, se manteve em quinto e corre o risco de terminar a fase de classificação fora do G4.

A derrota foi a terceira consecutiva do time mineiro, que ainda perdeu o oposto Franco, que se lesionou na lombar durante o jogo. Na última rodada, o Praia enfrenta o Minas e São José recebe Suzano.