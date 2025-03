Sport lança camisa comemorando 120 anos de história: 'Uma razão para viver'

O Sport lançou oficialmente sua nova camisa principal para a temporada. Em parceria com a Umbro, a peça homenageia a trajetória do clube do Recife (PE), que completa 120 anos de história em 2025.

O que aconteceu

Em comunicado, o Sport Club do Recife deu detalhes sobre o novo uniforme. "O novo uniforme carrega um forte simbolismo, contando a história de tradição nas cores rubro-negras", diz o Sport, clube pernambucano fundado em 13 de maio de 1905.

O manto homenageia a grandiosa trajetória do clube, que comemora 120 anos de história, conquistas e paixão Sport Club do Recife

A camisa tem como diferencial uma gola em "V" e grafismos alusivos ao aniversário do clube, mas mantém as tradicionais listras horizontais em preto em vermelho.

A nova camisa do Leão da Ilha ainda trás duas frases em arte estilizada: "120 anos do Sport" e "Uma razão para viver". Vice-presidente de marketing do Sport, Eduardo Arruada diz que cada detalhe foi pensado para "simbolizar momentos inesquecíveis no coração dos nossos torcedores".

O Sport informa que os novos uniformes, que também terão versão de torcedor, estarão disponíveis para venda a partir deste sábado (22), nas lojas oficiais do clube e da Umbro.