Sport busca terceiro título estadual seguido: "Serão grandes jogos", afirma Pablo

Neste sábado, às 16h30, o Sport inicia a disputa das finais do Campeonato Pernambucano diante do Retrô, na Arena Pernambuco. Campeão em 2023 e 2024, o Leão busca o tricampeonato seguido. O atacante Pablo, contratado nesta temporada pela equipe de Recife, projetou o embate final da competição.

"Serão grandes jogos. O Retrô é uma equipe jovem e em ascensão no cenário nacional, mas queremos esse tricampeonato e vamos lutar muito por ele. Para mim, particularmente, também seria maravilhoso conquistar um novo estadual. Quero retribuir o carinho que tenho recebido aqui no Sport", declarou.

Pablo ainda afirmou que acredita que a equipe não esteja com seus 100% e espera ver o crescimento da equipe jogo a jogo, começando pela final.

"Eu cheguei em fevereiro, assim como outros atletas contratados. Foram poucos períodos de treinamentos para o melhor condicionamento físico e também para colocar em prática o que o professor nos pede. É normal que a equipe evolua ao longo das semanas. Estou feliz com o nosso momento, mas todos nós sabemos que podemos produzir mais, e esperamos já ver isso contra o Retrô", afirmou.

Pelo Sport, o centroavante já soma cinco gols em 10 partidas, com uma média de um gol a cada 70 minutos em campo nesta temporada. O atleta também comentou sobre o bom início no novo clube.

"Desde que cheguei aqui ao Sport, senti que seria um grande ano, por todo o projeto que a diretoria me apresentou, pela estrutura do clube, pela qualidade do elenco que está sendo montado e pela forma como sou tratado aqui. Em pouco tempo aqui em Recife, já me sinto em casa e isso tem se refletido em campo, com gols", finalizou.