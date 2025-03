Sem acerto com Aspinall, Jon Jones pode alcançar recorde histórico no UFC; entenda

Desde a vitória de Jon Jones por nocaute técnico contra Stipe Miocic no UFC 309, as negociações para uma luta entre o americano e Tom Aspinall seguem indefinidas. Porém, nesta semana, um rumor surgiu indicando que o atual campeão linear dos pesos-pesados só defenderá o título se tiver um 'camp' de seis meses. Caso o cenário seja confirmado, 'Bones' pode quebrar um recorde histórico de Cain Velasquez na divisão.

Atualmente, Velasquez possui o recorde de lutador dos pesados com mais tempo em posse do cinturão. Vale lembrar que o atleta reinou na categoria durante 2012, quando recuperou o cinturão contra Junior Cigano, até 2015, quando foi finalizado por Fabrício Werdum, tendo seu reinado encerrado após 896 dias no topo da divisão.

Jones, que assumiu o cinturão da divisão após vencer Ciryl Gane no dia cinco de março de 2023, está há 746 dias com o título dos pesos-pesados. Logo, caso o 'camp' de seis meses seja confirmado, o lutador alcançará mais um recorde no UFC, tornando-se o campeão mais longevo da divisão na história. Vale destacar que, se o contrato fosse assinado hoje, nesses termos, o lutador ficaria 926 dias como campeão.

Aspinall está insatisfeito

Tom Aspinall, que detém o título interino da divisão, está insatisfeito com a indefinição do combate com Jon Jones. O atleta usou seu canal no YouTube, no último dia 2 de março, para comentar sobre a situação e revelar que o combate ainda não aconteceu devido à demora de 'Bones'.

Dentro desse cenário, o pai do lutador, Andy Aspinall, também criticou a inatividade de Jones, dizendo que o lutador é um "covarde". Para o treinador, Jones deve vagar o cinturão caso não tenha interesse em fazer o duelo contra o atual campeão interino.