Seleção feminina de basquete é convocada para encarar equipes da WNBA

A treinadora Pokey Chatman convocou, nesta sexta-feira, as 12 jogadoras para defender a Seleção feminina de basquete no Tour na WNBA, liga norte-americana de basquete feminino, entre os dias 2 e 4 de maio. O Brasil vai encarar as equipes do Chicago Sky e Indiana Fever.

A lista inclui a jovem promessa Catarina Ferreira, que defende a universidade de Oregon State. No último dia 13, a brasileira foi eleita a MVP do torneio da WCC na NCAA (basquete universitário) e colocou a equipe no March Madness.

Além dela, Tainá Paixão (Sampaio-MA), Iza Nicoletti (Fairfield-EUA), Cacá Martins (Sampaio-SP), Emanuely (SESI/Araraquara-SP), Vitória Marcelino (SESI/Araraquara-SP), Ayla McDowell (South Carolina-EUA), Taissa Queiróz (North Carolina-EUA), Sassá Gonçalves (Sampaio-MA), Manu Alves (IMG Academy/Illinois-EUA), Licinara (Corinthians-SP) e Iza Varejão (Syracuse-EUA) completam a lista.

Durante o período da Seleção em Iowa, antes do jogo contra o Indiana Fever, Aaliyah Guyton (South Carolina-EUA), que se recupera de uma lesão, também fará parte do grupo.

A Seleção Brasileira feminina está definida para o Tour na WNBA, entre os dias 2 a 4 de maio, quando enfrenta Indiana Fever e Chicago Sky pela pré-temporada da liga americana de basquete! ??? O "Tour Brasil na W" faz parte do planejamento da CBB para o ciclo Los Angeles 2028. pic.twitter.com/tLA4yzAaCL ? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) March 21, 2025

"Essa é uma tremenda oportunidade para o nosso time competir contra algumas das melhores atletas do mundo. Essas experiências de altíssimo nível nos ajudam no processo de conseguir grandes resultados. Estamos realmente empolgados", disse Pokey Chatman.

A Seleção Brasileira encara o Chicago Sky no dia 2 de maio, às 16 horas (de Brasília), em Baton Rouge, na Louisiana. A brasileira Kamilla Cardoso, terceira escolha do último draft da WNBA, faz parte da equipe, além da estrela Angel Reese.

Em seguida, no dia 4 de maio, o Brasil enfrenta o Indiana Fever, às 14 horas, em Iowa City. O time conta com Damiris Dantas, que disputou os Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016 com a Seleção. A craque Caitlin Clark também defende a equipe.

Por conta dos regulamentos da WNBA, atletas e técnicos em contrato com franquias da liga não podem enfrentar seus times ou outra equipe. Assim, Kamilla e Damiris, caso atuem, estarão em quadra por Chicago Sky e Indiana Fever, respectivamente. Pokey Chatman, que também atua como assistente técnica no Seattle Storm, não poderá comandar a Seleção nos duelos.

O "Tour Brasil na W" faz parte do planejamento da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028 para a Seleção Brasileira feminina, visando amistosos de alto nível para as atletas e maior experiência internacional.