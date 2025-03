Dorival pode ter 4 cortes e priorizará quem joga no Brasil; veja candidatos

Do UOL, em São Paulo

Dorival Jr ganhou uma dor de cabeça após a vitória sobre a Colômbia pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O treinador pode ser obrigado a fazer até quatro substituições na lista de convocados antes de encarar a Argentina, na terça-feira, no Monumental de Núñez, e priorizará quem joga no futebol brasileiro.

O que aconteceu

O meia Bruno Guimarães e o zagueiro Gabriel Magalhães são baixas certas. A dupla recebeu cartão amarelo contra a Colômbia e cumprirá suspensão no embate com os atuais campeões mundiais.

Gerson sentiu a coxa durante a partida e virou dúvida. O meio-campista do Flamengo se machucou ainda no primeiro tempo e deixou o campo desolado para a entrada de Joelinton.

Já Alisson precisou ser substituído pelo protocolo de concussão. O goleiro se chocou com o zagueiro colombiano Davinson Sánchez no segundo tempo e foi substituído por Bento.

Dorival lamentou o potencial número de baixas e informou que priorizará substitutos quem atuam no Brasil. O treinador já foi obrigado a fazer três trocas em sua convocação original pouco antes do início da data Fifa.

São alterações obrigatórias, não temos como fugir. Isso dificulta o encontro de um equilíbrio para uma equipe que está buscando uma formação ideal. [...] Nós já estamos começando a estudar algumas alternativas. Vamos tentar priorizar aqueles que já estão no país. Dentro de uma necessidade, aí sim buscaremos um nome de fora. Dorival Jr, técnico da seleção brasileira

As opções de Dorival

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians) e Weverton (Palmeiras)

Zagueiros: Alexsandro (Lile), Beraldo (PSG), Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Meias: Alisson (São Paulo), Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Éderson (Atalanta), João Gomes (Woverhampton), Lucas Moura (São Paulo), Lucas Paquetá (West Ham), Oscar (São Paulo)

Situações de Alisson e Gerson

O Alisson sofreu um trauma na região da cabeça. Ele foi substituído por uma suspeita de uma concussão, então agora nós faremos todo o protocolo preconizado pela CBF. Ele fará os exames de imagem recomendados. Se todos os exames estiverem normais, nós faremos um teste cognitivo, aí nós iremos avaliar o jogador. Na possibilidade de tudo estar normal, faremos uma sequência de observação nos próximos dias para ver se ele teria ou não condições de viajar conosco e seguir para a Argentina para o nosso próximo jogo. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira

Ele [Alisson] está completamente normal agora, sem nenhuma queixa. Durante o atendimento no campo, ele não relatou nenhum desmaio, nenhuma perda de memória, estava consciente, o tempo todo orientado. Nós o substituímos porque ele tinha pequenas queixas, achou que estava um pouquinho mais lento com alguma possibilidade de ter uma concussão, então nos casos dessa suspeita o recomendado é a substituição do jogador.