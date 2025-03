São Paulo envia documento à Fifa e à Conmebol com sugestões de punições para casos de racismo

Na manhã desta sexta-feira, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, o São Paulo enviou um documento à Fifa e à Conmebol com propostas de punições para casos de racismo no futebol. O clube sugeriu, ao todo, seis medidas.

A primeira das sanções sugeridas pelo Tricolor Paulista é a perda de pontos. Caso representantes, torcedores ou membros da comissão técnica cometam atos racistas, o clube deve perder três pontos na competição que disputa. A pena pode ser reduzida para um ponto se o responsável for identificado e punido criminalmente.

Na sequência, a equipe do Morumbis sugere uma multa de US$ 500 mil para times envolvidos em caso de racismo. Como na primeira medida, a pena será reduzida para US$ 100 mil em caso de identificação do responsável e punição criminal.

A terceira proposta consiste na eliminação de uma equipe envolvida em casos reincidentes de racismo. O clube teria que ser eliminado de todas as competições que disputa.

O São Paulo também entende que os árbitros deverão seguir à risca o protocolo de racismo da Fifa. Caso contrário, o clube aponta que a equipe de arbitragem deverá ser sancionada, e a associação responsável multada.

A quinta e penúltima medida sugerida pelo time são-paulino é a criação de um cadastro de pessoas envolvidas em caso de racismo. Com o registro, medidas adicionais poderão ser aplicadas contra os responsáveis.

Por fim, o São Paulo pontua que deverá haver transparência nas punições. O Tricolor entende que os processos e as decisões precisam ser divulgados para o público.

Veja a nota do São Paulo na íntegra

Não podemos mais tolerar ações superficiais que não geram impacto real. Teve racismo? Menos 3 pontos! Chega de discursos vazios. Queremos medidas concretas e eficazes.