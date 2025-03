São Paulo encerra Paulistão com 38% de aproveitamento fora de casa

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista pelo Palmeiras, na semifinal, ao perder no Allianz Parque por 1 a 0. Fora de casa, o Tricolor encerrou a participação no Estadual com aproveitamento ruim.

A equipe do técnico Luis Zubeldía disputou sete jogos como visitante, somou duas vitórias e sofreu três derrotas, além de dois empates. Os resultados geram um aproveitamento de apenas 38%.

As únicas duas vitórias aconteceram contra Portuguesa e São Bernardo. A equipe fez 2 a 1 em cima da Lusa e venceu o Bernô por 3 a 1. Santos, Red Bull Bragantino e Palmeiras venceram o Tricolor, que também empatou com o próprio Verdão e com o Botafogo-SP.

Os números em 2025 são inferiores aos conquistados no Paulistão do ano passado. Em 2024, o São Paulo, na época comando por Thiago Carpini, acumulou três vitórias, dois empates e apenas uma derrota em seis jogos fora do Morumbis. O aproveitamento no torneio daquela temporada foi de 61,1%.

A equipe tricolor tem a missão de conquistar resultados melhores fora de casa ao longo da temporada. Para se ter uma ideia, em 2024, o desempenho foi mediano. Em 33 jogos, o São Paulo venceu 11, perdeu 11 e empatou 11, conquistando 44,4% de aproveitamento.

O próximo jogo do time são-paulino longe do Morumbis está marcado para o dia 2 de abril. O Tricolor visita o Talleres, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da Libertadores. A bola a partir das 21h30 (de Brasília).

No entanto, antes de estrear na competição continental, o São Paulo centraliza suas atenções para o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro. No próximo dia 29, a equipe recebe o Sport, no Morumbis, às 18h30.