São Paulo divulga informações da venda de ingressos para estreia no Brasileirão

O São Paulo divulgou nesta sexta-feira algumas informações a respeito da venda dos ingressos para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Tricolor inicia a jornada no torneio no próximo dia 29, contra o Sport, no Morumbis. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

Os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h deste sábado, primeiro para os sócios-torcedores com a maior prioridade de compra. A venda segue exclusiva para os sócios até às 10h da próxima quarta-feira, quando começará a liberação das entradas para o público geral. Os valores ainda não foram divulgados pelo clube do Morumbis.

O Brasileirão vai começar! E com estreia em casa! ?? A venda de ingressos começa logo mais para quem é sócio torcedor, confira o cronograma e programe-se. O MorumBIS te espera!#SejaSócioTorcedor #TorcidaQueConduz ?? pic.twitter.com/BigsKUQIhA ? Sócio Torcedor | São Paulo FC (@SocioTorcedor) March 21, 2025

O jogo contra o Sport marcará o retorno do São Paulo ao seu estádio após quase um mês. O Tricolor jogou no Morumbis pela última vez no dia 3 de março, quando venceu o Novorizontino, por 1 a 0, e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista.

A equipe do técnico Luis Zubeldía não entra em campo justamente desde a semifinal. No último dia 10, o time são-paulino perdeu de 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, e foi eliminado do torneio estadual.

