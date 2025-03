Santos recebe alunos de ONG no CT Rei Pelé em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Nesta sexta-feira, dia 21 de março, comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. E para celebrar a data, o Santos promoveu um pequeno evento e recebeu, no CT Rei Pelé, alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) da Baixada Santista.

Os alunos da Apae acompanharam o treino da equipe profissional. Após a atividade, os jogadores atenderam os visitantes, tiraram diversas fotos e distribuíram autógrafos. Pasquale, funcionário do Santos que trabalha no Memorial das Conquistas e tem síndrome de down, foi o responsável por acompanhar os alunos durante a visita ao CT.

"É uma felicidade imensa e não tem muito o que falar, porque estou muito emocionado. E é espetacular, é só isso. Poder conhecer o Neymar, o Guilherme, o Brazão. Todos os meus ídolos, ganhar autógrafo, tirar foto. É um dia que está marcado para sempre na minha vida", disse Gabriel Conrado, aluno atendido pela instituição.

Volante do Santos, Diego Pituca citou a importância do período de folga do elenco, mas valorizou o retorno aos treinos com a visita dos alunos da organização.

O nosso funcionário do Memorial das Conquistas Pasquale recebeu os alunos da APAE para assistirem ao treino desta manhã. Eles foram recepcionados pelos atletas e comissão. #MuitoAlémDoFutebol ? pic.twitter.com/NY1zRlbVUr ? Santos FC (@SantosFC) March 21, 2025

"Folga importante para descansar um pouquinho a mente, e então a gente chega aqui e vê eles super felizes, vê eles querendo tirar foto com a gente. Isso dá um ânimo a mais para a gente continuar trabalhando, e dando alegria para eles e para toda a torcida do Santos", comentou o jogador.

A assistente social Dulcinéia Nascimento, representante da entidade social, agradeceu a recepção do Santos e destacou a alegria dos atendidos ao conhecerem os atletas.

"Em nome da Apae, venho agradecer a oportunidade que vocês estão proporcionando a eles. Foi uma alegria imensa quando eu recebi o contato com o convite. Eles ficaram muito extasiados, tanto que foi feito todo um trabalho lá com eles. Trouxeram canetinha para poder pegar autógrafo, combinaram o que falariam com os jogadores, fizeram uma colinha. Se divertiram muito. Então fico muito agradecida por estar aqui nesse momento com eles", declarou.

Depois de quatro dias de folga, o Santos, agora, terá uma sequência intensa de preparação para o primeiro jogo no Brasileirão. O elenco terá oito dias de trabalho até a estreia na Série A, que acontece no próximo dia 30 de março. O Peixe encara o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.