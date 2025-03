Santos: lateral não acha time após queda e treina no time de fu7 de Gaules

Do UOL, em Santos (SP)

Dodô, sem time desde novembro de 2024, tem treinado no time G3X, de Gaules, na preparação para a Kings League Brazil.

O que aconteceu

Dodô treina para manter a forma e "dar uma força" nas atividades do G3X em São Paulo antes da Kings League Brazil, torneio de fut7 que começará em 29 de março.

O UOL apurou que o lateral ex-Santos que Dodô não deve disputar a Kings League, apesar de ter dúvidas sobre a sequência da carreira no futebol profissional. Ele está com 33 anos.

Dodô não arrumou time após sair do Santos há cinco meses. O atleta tem limitações no joelho.

Rebaixado com o Peixe em 2023, Dodô foi afastado e ficou 11 meses treinando separadamente. O Santos demorou muito a conseguir rescindir o contrato.

Dodô não quis abrir mão do alto salário no Santos e ficou quase um ano trabalhando em horários alternativos. A inatividade pesa contra o jogador no mercado da bola.

O lateral sempre foi ligado aos esportes virtuais e é fã de Gaules. Ele tem dividido sua experiência com os jogadores de fut7 antes da Kings League Brazil.

Jogadores do G3X destacam a ajuda de Dodô. Ele treina como os demais no society, mas não deve participar da competição.