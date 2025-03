Santos empresta boliviano Miguelito ao América-MG; veja detalhes

O Santos finalizou o empréstimo do boliviano Miguelito ao América-MG. O Coelho anunciou a chegada do jovem de 20 anos na tarde desta sexta-feira. O meia-atacante firmou vínculo com o clube mineiro até o final da atual temporada.

"MIGUELITO FECHADO COM O COELHO! Um dos atuais vice-artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Miguelito chega para reforçar o Coelhão! O meia-atacante de 20 anos assinou contrato de empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro", escreveu a equipe mineira nas redes sociais.

Miguelito iniciou a carreira nas categorias de base do Santos e, desde o início, mostrou-se promissor. O jogador rapidamente ganhou destaque e estreou no profissional em 2023, quando entrou no segundo tempo no duelo contra o Iguatu, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Se dividindo entre a base e o profissional, Miguelito sofreu com as poucas oportunidades com Carille na última temporada. Contudo, quando de fato recebeu chances, não conseguiu demonstrar o mesmo futebol que apresentou na base e na seleção boliviana.

Um dos atuais vice-artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, Miguelito chega para reforçar o Coelhão! O meia-atacante de 20 anos assinou contrato de empréstimo até o final do Campeonato... pic.twitter.com/sWmCWtlRk4 ? América FC (@AmericaFC1912) March 21, 2025

Neste ano, Miguelito até disputou quatro jogos pelo Santos sob o comando de Pedro Caixinha, mas com a chegada de reforços, as oportunidades ficaram ainda mais escassas. Assim, o boliviano deixa o Santos sem ter engrenado no profissional, mas tenta mudar isso no América-MG.

O Coelho demonstrou interesse em Miguelito pelo seu grande desempenho na Bolívia. O meia tem 21 convocações e é um dos vice-artilheiros da atual edição das Eliminatórias Sul-Americanas, com cinco gols marcados. No ano passado, ele disputou a Copa América com sua seleção.

A apresentação de Miguelito ao América-MG acontecerá após o fim da data Fifa, que se encerra na próxima terça-feira (25). O jovem passará por exames médicos e, dando tudo certo, será integrado ao elenco. O time mineiro disputa a Série B e a expectativa é que o meia ganhe maior minutagem.