Samir: Pressão aumenta para Augusto Melo e Fabinho Soldado no Corinthians

Uma derrota para o Palmeiras na final do Campeonato Paulista pode desencadear mudanças até mesmo na diretoria do Corinthians, disse Samir Carvalho, na Live do Clube.

O colunista informou que muitas pessoas que ajudaram Augusto Melo pedem a saída de Fabinho Soldado, que comanda o futebol do clube. O próprio presidente, complementou Samir, também sente a pressão crescente com o clima político tenso no Parque São Jorge.

Não tem planejamento: perdeu, está fora; ganhou, fica. Esta é a situação do Ramón Díaz. E mais, a pressão para cima do Fabinho Soldado ainda é enorme. [...] Se o Corinthians deixar o Palmeiras virar na Neo Química Arena, vai sobrar para muita gente. Tem gente grande que investiu no Corinthians, ajudando o Augusto Melo, e que não quer o Fabinho no clube.

E tem a opinião de uma pessoa muito influente no clube que se as coisas continuarem do jeito que a gente imagina, o Augusto Melo vai pedir para sair, se continuarem as denúncias, da forma que o clube está politicamente?

Samir Carvalho

