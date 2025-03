'Desesperado na mina': o que Robinho disse em áudios sobre amigo morto

Do UOL, em São Paulo

Nas conversas telefônicas interceptadas pela polícia italiana, Robinho fez diversas afirmações sobre a participação de Rudney Gomes, seu ex-segurança que morreu na última terça em Santos, no caso que veio a condenar o ex-jogador por estupro coletivo cometido em 2013. Os áudios foram obtidos com exclusividade pelo UOL e revelados no podcast UOL Esporte Histórias - Os grampos de Robinho.

'Rangada', 'dentro' e 'desesperado'

Robinho disse que viu Rudney "rangando" a vítima junto de outros dois amigos. Segundo o ex-atacante, Rudney. Clayton Santos e Alexandro da Silva foram os que abusaram da mulher albanesa na boate Sio Café, em Milão, na noite do dia 22 de janeiro. Na ocasião, o grupo de brasileiros comemora o aniversário de 34 anos de Rudney.

Eu vi o Rudney rangando ela, e os outros caras rangando ela. Então os caras que rangaram ela vão se foder.

Eu lembro que os caras que estava pegando ela, acho que foi o Claytinho e o Rudney os únicos dois, porque eu fiquei zoando o Alex, falei: "Porra, tinha cinco caras lá." Lembra que tu me puxou para sair fora?

Eu vou falar. Eu, você [Ricardo Falco] e [Fabio] Galan não fizemos nada porque eu lembro que os cara falava: "Pô, tem oito caras. Agora, Claytinho, Rudney, Alex.... [inaudível]...

Eu não, pô, eu tentei, eu tentei. Eu só fiz a tentativa. Eu só tentei, agora Alex, Claytinho, Rudney.

Robinho, sobre envolvimento de Rudney, em áudios grampeados

Ele também afirmou que o ex-segurança "gozou dentro" e que estava "desesperado na mina". Robinho repetiu diversas vezes o que teria sido a atuação de Rudney no crime. O ex-jogador começou alegando que não tinha participado do ato coletivo, mas depois mudou a versão e admitiu envolvimento. "É, eu comi, pô! Porque ela quis. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez chupeta pra mim e depois saí fora. Os cara continuaram lá", confessou em conversa com Ricardo Falco.

Mas o Claytinho, com certeza ele gozou dentro da menina. Claytinho e Rudney gozaram dentro da menina, certeza.

Você quer que eu te fale a real? As únicas coisas que eu acho que deve ter: Claytinho e Rudney. Nem o Galan tocou na mina que é lixo. O próprio Alex, que é mó lixo... Agora Claytinho, Rudney ficaram desesperados na mina. Nós tava em pé, tava em pé, rindo. Nós tava em pé, rindo, pô!

Robinho, sobre Rudney

Rudney chegou a se defender em conversa com Robinho e Fabio Galan. O ex-segurança estava junto de Galan em um churrasco na praia e falou com telefone com o ex-jogador. Segundo disse, ele não teve participação porque seu "pau nem levantou".

Tu é louco, meu irmão. Mas o que eu tenho a ver com isso? Que eu transei, meu pau nem levantou! Neguinho, não joga essa responsa, não, pelo amor de Deus.

Rudney, em conversa com Robinho

O caso

Rudney era um dos quatro denunciados pelo Ministério Público da Itália por envolvimento no caso que não foram condenados pelo crime. Ele e outros três homens —Clayton Santos, Alexandro da Silva e Fabio Galan— não foram julgados pela Justiça italiana porque deixaram o país durante as investigações e não foram notificados para a audiência preliminar, que ocorreu em 31 de março de 2016.

Já Robinho e Ricardo Falco foram condenados. O ex-jogador e Falco permaneceram mais tempo no país europeu e foram encontrados pelas autoridades.

Em 2014, Robinho admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, mas negou violência sexual. Ele reforçou o discurso em 2020, em entrevista ao UOL.

Ainda em 2020, quando já havia sido condenado em primeira instância, ele acertou seu retorno ao Santos. O Peixe, no entanto, suspendeu o contrato com o atacante dias depois por causa da pressão da torcida e da imprensa pelo caso.

Em 2022, Robinho foi condenado na terceira e última instância da Justiça italiana a nove anos de prisão. Entretanto, ele nunca foi preso por já estar no Brasil, que não extradita seus cidadãos. Sendo assim, a Itália pediu para que o Brasil julgasse a possibilidade de o ex-jogador cumprir a pena em solo brasileiro.

No Brasil, Robinho foi condenado a nove anos de prisão pelo crime de estupro cometido na Itália. Ele está preso desde março de 2024 na Penitenciária II de Tremembé.

Todos os episódios de UOL Esporte Histórias - Os grampos de Robinho

Você pode ouvir todos os episódios nos links abaixo.

