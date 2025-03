Ricardo Oliveira inaugura museu mostrando trajetória e abre espaço para visitação do público

O ex-atacante Ricardo Oliveira irá inaugurar um museu reunindo toda a sua trajetória como atleta profissional e abrirá o espaço para visitação do público a partir deste sábado (22), mediante compra de ingresso. O local fica em Alphaville (SP) e conta com artigos únicos e exclusivos do ex-jogador.

O diferencial é que o próprio Ricardo Oliveira será o responsável por conduzir o tour pelo ambiente, relatando histórias, conquistas e momentos marcantes da carreira. No dia, será possível tirar fotos com o ex-atleta e conhecer produtos especiais.

"O que me motivou é querer mostrar para as pessoas como foram as minhas conquistas, dando detalhes do que aconteceu antes das partidas. A ideia do museu é ser uma experiência", disse Ricardo Oliveira, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

As datas para a experiência serão abertas uma vez por mês, especialmente em um sábado, conforme a agenda do organizador, e as vagas são limitadas. O link de compra do ingresso sempre estará disponível na biografia do Instagram do Ricardo Oliveira.

Os horários disponíveis serão entre 8h e 17h, e as turmas poderão permanecer 40 minutos no local. Multicampeão pelos clubes que passou, o paulistano, que atualmente é pastor evangélico e empresário, apresentará réplicas de troféus que conquistou na carreira, prêmios e camisas que utilizou em campo.

Entre as taças, estão presentes a Liga dos Campeões pelo Milan, na temporada 2006/07, o Campeonato Brasileiro pelo São Paulo, em 2006, e a Liga Europa e o Campeonato Espanhol pelo Valencia, na temporada 2003/04.

O destaque das premiações individuais fica pelo Troféu Mesa Redonda de 2015, conquistado quando atuava pelo Santos e foi o artilheiro do Brasil na temporada, com 37 gols, sendo 20 no Brasileirão, 6 na Copa do Brasil e 11 no Paulistão. Na premiação da TV Gazeta, Ricardo Oliveira foi eleito o melhor segundo atacante e o goleador máximo do Brasileirão 2015.

"Receber esse troféu é um reconhecimento de uma performance realmente muito acima da média. Levando em consideração que eu volto com 35 anos para o Brasil, faço um contrato de produtividade em 2015 e sou artilheiro do Brasil. Realmente me marcou e tenho sempre um carinho grande", recorda o ex-atacante, que venceu novamente o prêmio como melhor segundo atacante em 2016.

Na longa carreira, o jogador passou por clubes da Espanha, como Betis, Valencia e Zaragoza, dos Emirados Árabes Unidos, como Al-Jazira e Al-Wasl, e do Brasil, por Portuguesa, Santos, São Paulo, Atlético-MG e Coritiba. Pela Seleção Brasileira, o atacante venceu a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Ricardo Oliveira se aposentou dos campos em 2023, aos 43 anos, acumulando mais de 750 jogos e 360 gols.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Oliveira (@ricardo.oliveira)

Museu Ricardo Oliveira - Experience

Data: 22/03

Horários disponíveis: Entre 8h e 17h (turmas de 40 minutos) - 10 vagas por horário das 8h às 17h

Onde: Alpha Square Mall - Alphaville - Barueri

Ingresso: R$ 300,00 (adulto) | R$ 180,00 (criança)