Reapresentação do Santos: Neymar inicia transição e deve ficar disponível para estreia no Brasileiro

Após quatro dias de folga, o elenco do Santos se reapresentou aos treinos na manhã desta sexta-feira e pôde contar com uma novidade importante. Na parte final do processo de recuperação de um edema na região posterior da coxa esquerda, Neymar iniciou a transição física e realizou atividades em campo.

A contusão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com o craque fosse cortado da Seleção Brasileira. Durante a folga do elenco, o camisa 10 fez trabalhos de recuperação em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, onde tem toda a estrutura e equipamentos necessários.

Dessa forma, após a semana de treinos de fortalecimento e fisioterapia, Neymar retornou ao gramado do CT Rei Pelé e iniciou o processo de transição física. A tendência, assim, é que o jogador esteja à disposição do técnico Pedro Caixinha para a estreia do Santos no Campeonato Brasileiro.

A reapresentação do Peixe nesta sexta-feira também contou com os retornos de Guilherme, Escobar e João Schmidt. Os dois primeiros foram poupados do amistoso contra o Coritiba, no último domingo, enquanto o volante está recuperado de um quadro de virose, que o deixou fora da partida.

Outra novidade dos trabalhos foi Hyan, liberado pelo departamento médico para voltar aos treinos junto ao grupo. O meio-campista está 100% recuperado de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e deve estar apto para a estreia no Brasileirão.

Enquanto isso, o lateral Souza, com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, deu sequência ao tratamento na parte interna do CT Rei Pelé. Aderlan, por sua vez, segue em processo de transição física, já que o processo de recuperação de ruptura do ligamento colateral anterior do joelho (LCA) exige maior cuidado no retorno.

Por fim, Pedro Caixinha ainda teve outros dois desfalques no treino desta sexta-feira. O volante Tomás Rincón e o atacante Soteldo estão a serviço da Venezuela para os compromissos das Eliminatórias. Eles devem retornar às atividades junto à equipe após o dia 25, quando se encerra a data Fifa.

Depois de quatro dias de folga, o Santos, agora, terá uma sequência intensa de preparação para o primeiro jogo no Brasileirão. O elenco volta ao CT neste sábado e tem pouco mais de uma semana até a estreia na Série A, marcada para o fim do mês de março.

Com a expectativa de poder contar com Neymar, o Santos enfrenta o Vasco no próximo dia 30 de março (domingo), às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.