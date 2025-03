Rayssa Leal brilha na abertura do STU Pro Tour, em Porto Alegre, com maior nota rumo à semifinal

Ícone do esporte mundial, Rayssa Leal não teve dificuldades para avançar à semifinal da modalidade Street do STU Pro Tour, nesta sexta-feira, em Porto Alegre, que recebe a primeira etapa da nova liga mundial de skate nas pistas da orla do Guaíba.

Na primeira das duas voltas de 60 segundos a que cada uma das 16 skatistas tinha direito nesta fase classificatória, Rayssa já tinha recebido dos juízes a nota 75,55. Para efeito de comparação, nas outras três baterias seguintes, quem chegaria mais próximo desta marca seria a japonesa Aoi Uemura, com 69,19.

Só que a brasileira número 1 do mundo queria mais. Já no decorrer da sua última apresentação, porém, ela acabou se desequilibrando ao realizar uma manobra e bateu forte com sua perna no obstáculo. Caiu, ali ficou por um tempo, levantou e seguiu rumo à semifinal deste sábado.

"O skate escapou. Pela pista ser na orla, a gente sente bem o vento. Estava ventando um pouco mais que o normal e eu tenho só 50kg. Então, quando voltei da manobra, não consegui me equilibrar muito bem, mas no skate acontecem essas coisas. O que importa é que o nível está bom e a gente vê uma evolução muito grande do skate feminino. Fico muito feliz de poder participar dessa revolução que é o STU Pro Tour. Hoje, consegui dar o rolê que eu queria, apesar dessa queda esquisita. Mas deu tudo certo", comentou Rayssa.

Já entre as meninas da modalidade Park, a espanhola Naia Laso, de apenas 16 anos, sobrou na pista nesta primeira fase, chegando à semifinal deste sábado com a maior nota. Aliás, ela foi a única dentre as 16 skatistas que conseguiu superar a casa dos 80 pontos. E em dose dupla. Logo na primeira de suas três voltas de 45 segundos, arrancou dos juízes um 82,67. Na última, ainda aumentou para 83,67.

"Nossa! Estou muito feliz não só pelo resultado de hoje, mas por também estar aqui no Brasil disputando uma nova competição. O STU Pro Tour tem tudo para ser um sucesso. O clima é muito bom, percebo uma alegria contagiante de todos, o que faz tudo dar certo. Acho até que isso me ajudou na pista, porque me senti bem solta e consegui acertar tudo que pretendia fazer. Espero chegar à semifinal neste mesmo alto astral para buscar mais um bom resultado e estar entre as seis finalistas", disse uma simpática Naia.

FASE 1 - STREET FEMININO

(as 12 classificadas para a semifinal)

BATERIA 1

1ª - Rayssa Leal (BRA) - 75,55 (classificada)

2ª - Gabi Mazetto (BRA) - 53,33 (classificada)

3ª - Kemily Suiara (BRA) - 49,07 (classificada)

4ª - Matilde Ribeiro (POR) - 42,73 (eliminada)

BATERIA 2

1ª - Aoi Uemura (JAP) - 69,19 (classificada)

2ª - Daniela Terol (ESP) - 54,50 (classificada)

3ª - Ariadne Souza (BRA) - 41,68 (classificada)

4ª - Atali Mendes (BRA) - 30,94 (eliminada)

BATERIA 3

1ª - Keet Oldenbeuving (HOL) - 50,21 (classificada)

2ª - Carla Karolina (BRA) - 48,46 (classificada)

3ª - Christine Cottam (EUA) - 35,85 (classificada)

4ª - Pâmela Rosa (BRA) - 31,19 (eliminada)

BATERIA 4

1ª - Maria Lúcia (BRA) - 61,64 (classificada)

2ª - Maria Almeida (BRA) - 55,57 (classificada)

3ª - Isabelly Ávila (BRA) - 48,71 (classificada)

4ª - Valentina Petric (CHI) - 41,96 (eliminada)

?????????????????????????

FASE 1 - PARK FEMININO

(as 12 classificadas para a semifinal)

BATERIA 1

1ª - Madeleine Larcheron (FRA) - 73,37 (classificada)

2ª - Dora Varella (BRA) - 66,67 (classificada)

3ª - Sofia Godoy (BRA) - 63,81 (classificada)

4ª - Emily Antunes (BRA) - 39,00 (eliminada)

BATERIA 2

1ª - Raicca Ventura (BRA) - 79,44 (classificada)

2ª - Lily Erickson (EUA) - 77,41 (classificada)

3ª - Mizuho Hasegawa (JAP) - 76,33 (classificada)

4ª - Fay Ebert (CAN) - 71,11 (eliminada)

BATERIA 3

1ª - Naia Laso (ESP) - 83,67 (classificada)

2ª - Lilly Strachan (FRA) - 78,96 (classificada)

3ª - Fernanda Tonissi (BRA) - 78,00 (classificada)

4ª - Nana Taboulet (FRA) - 77,44 (eliminada)

BATERIA 4

1ª - Isadora Pacheco (BRA) - 71,67 (classificada)

2ª - Lola Tambling (GBR) - 68,33 (classificada)

3ª - Yndiara Asp (BRA) - 66,00 (classificada)

4ª - Minna Stess (EUA) - 61,67 (eliminada)