Rafinha se despede do Coritiba após saída polêmica do clube

O lateral direito Rafinha se despediu do Coritiba, nesta sexta-feira, através das redes sociais. O experiente jogador teve seu contrato com o clube rescindido na última quarta-feira, após participar de jogo festivo na Alemanha sem notificar o Coxa.

"Gostaria de agradecer ao Coritiba por abrir as portas e me proporcionar um retorno tão desejado por mim e pela minha família. O Coxa sempre será um capítulo especial na minha carreira. Agradeço também aos torcedores por todo o carinho comigo. Desejo muita sorte ao clube, companheiros, comissão técnica e direção. Sucesso a todos", escreveu Rafinha em sua conta no Instagram.

Na última segunda-feira, o jogador recebeu a liberação do Coritiba para ir até a Alemanha para atender à uma audiência no país europeu. No entanto, Rafinha participou de um jogo festivo de lendas do Bayern de Munique, clube que defendeu durante oito anos.

No dia seguinte, o lateral direito explicou o ocorrido e deixou claro que o Coritiba não sabia do evento no clube alemão. "Fui porque quis. Assumo toda responsabilidade e, se o que eu fiz é errado, o único responsável sou eu. Nem o Coritiba nem minha assessoria faltaram com a verdade! O Bayern de Munique é notícia em todo o mundo, jamais quis esconder alguma coisa que o mundo inteiro iria ver", escreveu Rafinha.

Nesta quarta-feira, o contrato de Rafinha com o Coritiba foi rescindido em comum acordo. O jogador tinha vínculo com o clube até o final de 2025.