Quem é Rafael Freitas, atacante emprestado ao Santos que ganhou minutos contra o Coritiba

No último domingo, o Santos disputou um amistoso contra o Coritiba, com o objetivo de seguir a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. O Peixe bateu o adversário por 4 a 1, no Estádio Couto Pereira, com gols de Tiquinho Soares (2x), Zé Ivaldo e Deivid Washington.

Durante a partida, o técnico Pedro Caixinha teve a oportunidade de realizar alguns testes, já que o duelo teve substituições ilimitadas. Um dos jogadores que recebeu uma chance para mostrar seu valor foi Rafael Freitas, atacante de 19 anos emprestado ao Santos.

O garoto ficou à disposição no banco de reservas do Santos e foi acionado pelo treinador com cerca de 20 minutos do segundo tempo. Junto de Luca Meirelles, o atacante foi um dos únicos do sub-20 a serem utilizados pelo comandante. Mas, afinal, quem é Rafael Freitas?

Rafael Freitas, de 19 anos, nasceu em 2005 e é natural de Casa Branca, município no interior do estado de São Paulo. O jogador iniciou sua trajetória no futebol ainda com pouca idade e deu os primeiros passos da carreira nas categorias de base do Guarani, de Campinas (SP).

Com o passar dos anos, o atacante foi subindo nas categorias do Guarani e começou a se destacar pela qualidade que demonstrou ter com a bola. Em 2022, com somente 17 anos, chegou a disputar algumas partidas pelo sub-20 do Bugre e, inclusive, foi testado entre os profissionais.

Naquele ano, Rafael Freitas disputou sua primeira partida com o time principal do Guarani. O jovem foi acionado pelo técnico Mozart aos 21 minutos do segundo tempo na vitória por 1 a 0 do Bugre contra a Chapecoense, em casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Já em 2023, o jogador disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Guarani. A partir daí, ele passou a receber mais chances na equipe principal e chegou a disputar oito jogos do Campeonato Paulista com a camisa do Bugre, mas não balançou as redes.

Foi no ano passado que o jovem começou a voltar aos 'holofotes' ao marcar quatro gols em cinco jogos pelo Guarani na Copinha, e também entrou em campo em seis jogos da Série B. O Santos notou o jogador, entrou na parada e fechou o empréstimo do garoto, com opção de compra.

Inicialmente, o atleta foi contratado para integrar a categoria sub-20 do Peixe, mas também já chegou a atuar pelo sub-23 na reta final da última temporada. Neste ano, Rafael Freitas tem chamado a atenção para si ao brilhar com gols justamente na base do clube.

Em 2025, Rafael Freitas disputou seis jogos (se considerado o amistoso) e anotou cinco gols. Na Copinha deste ano, foram três gols. E na estreia do Santos no Brasileirão sub-20, o atacante foi o destaque do confronto ao balançar as redes duas vezes.

O garoto parece ter agradado o técnico Pedro Caixinha, já que passou a se dividir entre base e profissional. Ele chegou a ficar no banco de reservas em dois jogos no Paulistão, contra São Paulo e Novorizontino. E no amistoso do último domingo, ele finalmente recebeu a tão sonhada oportunidade entre os profissionais.

O jovem, porém, pode encontrar dificuldades para ter mais minutos, já que o Santos reforçou - e muito - o seu setor ofensivo para a temporada. Como centroavantes, aparecem Tiquinho e Deivid Washington, enquanto nas pontas as opções são diversas: Guilherme, Soteldo, Rollheiser, Barreal e Veron.

Agora, resta saber se o Santos exercerá a opção de compra prevista no contrato de Rafael Freitas ou não. O camisa 45 tem contrato até julho deste ano com o Alvinegro Praiano.