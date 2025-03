PVC: Fifa aguardará decisão do TAS sobre adversário do Flamengo no Mundial

A Fifa vai aguardar a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) sobre o veto à participação do León, do México, que está no grupo do Flamengo, no Super Mundial de Clubes, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Tem uma dúvida do que vai acontecer, mas a FIFA vai esperar a definição do TAS, que é soberano e que está julgando uma ação da Alajuelense, da Costa Rica, em relação ao León, em que ela diz que deveria ser beneficiada e inscrita no Mundial.

A Fifa diz que está sendo cuidadosa com o caso dos Multi Club Ownership, que são os clubes de mesmo dono. Como o León e o Pachuca tem o mesmo dono e estão no Mundial, tem a ação no TAS e a Fifa está dizendo que vai ser cuidadosa e vai tirar o León.

O colunista detalhou o que pode acontecer no caso.

São quatro possibilidades: 1 - o León vai recorrer, pode ganhar o recurso e voltar a ser inscrito no grupo do Flamengo; 2 - a Alajuelense pode ganhar a ação no TAS e o TAS entender que o time da Costa Rica tem que ser inscrito no grupo no lugar do León, e aí a Alajuelense vai para o grupo do Flamengo; 3 - o TAS diz que tem que tirar o León do torneio, mas que a Fifa determina o novo participante, e nesse caso pode ser o América do México, que é o próximo time pelo ranking da Fifa; 4 - não dá tempo de julgar e faz o campeonato só com três no grupo.

Além do León, o grupo do Flamengo no Mundial conta com Chelsea, da Inglaterra, e Esperance, da Tunísia.

O Mundial de Clubes da Fifa acontece entre 14 de junho e 13 de julho, nos EUA.

PVC: Endrick já sabia que não jogaria contra a Colômbia

Preterido contra a Colômbia por uma diferença de 11 cm, Endrick já sabia desde o começo da partida que não entraria em campo, informou PVC.

Segundo o colunista, Endrick foi avisado por Dorival que não estava no plano de jogo contra a seleção colombiana.

O Endrick já sabia que não ia jogar.

Eu sei porque eu falei ontem com parte do staff do Endrick e quando começou o jogo, eu olhei o Endrick indo pro banco e mandei mensagem: cara, pode ser que seja igual o jogo do ano passado: ele entra no segundo tempo e faz o gol. A resposta veio — ele já sabe que não vai jogar.

O Dorival conversou com o Endrick e ele já sabia que não ia jogar. Não sei como vai ser contra a Argentina, mas ontem ele já sabia que não ia jogar.

Após a vitória do Brasil nos acréscimos, Dorival explicou que escolheu Matheus Cunha para entrar no lugar de João Pedro para não desguarnecer a bola aérea contra a Colômbia.

Ainda com a disputa pela camisa 9 em aberto, a seleção volta a campo na próxima terça (25), no Monumental de Núñez, contra a Argentina.

