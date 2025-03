Perto da estreia na Série C do Brasileiro, Ponte Preta zera departamento médico

A Ponte Preta recebeu uma boa notícia para o início da Série C do Campeonato Brasileiro: o departamento médico do clube está zerado. Com isso, jogadores que estavam em recuperação, como Elvis, Jeh, Saimon e Sergio Raphael, já estão à disposição da comissão técnica para a estreia na competição nacional.

Além das recuperações, o time campineiro também aposta na base e promoveu mais dois jovens ao elenco profissional: o meia Igor Augusto e o zagueiro Diego Leão. A equipe se prepara para a estreia diante do Figueirense, fora de casa, em data ainda a ser definida pela CBF.

Antes do início da competição, a Ponte Preta realiza um jogo-treino contra a Portuguesa nesta sexta-feira (21), no Moisés Lucarelli, buscando ajustes finais para o elenco.

O clube também segue ativo no mercado e já anunciou quatro reforços para a disputa da Série C: o goleiro Matheus Kayser (ex-Brasiliense), o zagueiro Danrlei Santos (ex-CRAC), o meia Diego Tavares (ex-Paraná) e o atacante Gustavo Vintecinco (ex-Goiânia).

Além das contratações, a diretoria renovou os contratos do volante Dudu e do atacante Everton Brito. Por outro lado, o elenco também passou por algumas saídas, com o goleiro William Arthur, o meia Pedro Vilhena e o zagueiro Nilson Júnior deixando o clube.

Com elenco fortalecido e sem baixas médicas, a Ponte Preta busca um bom começo na Série C para brigar pelo acesso à segunda divisão nacional.