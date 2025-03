Palmeiras x Bahia: saiba onde assistir ao jogo pela 1ª rodada do Brasileirão sub-20

Atual campeão, o time sub-20 do Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira, contra o Bahia. As equipes se enfrentam a partir das 15 horas (de Brasília), na Arena Barueri.

Os torcedores poderão assistir à partida no estádio de forma gratuita. O acesso será pelo Portão 15, referente ao Setor C1. Já os visitantes entrarão pelo Portão 11 (Setor D).

Onde assistir?

O duelo entre Palmeiras x Bahia terá transmissão a TV Palmeiras, no Youtube.

O Palmeiras defende o título do Brasileiro sub-20. Em 2024, a equipe alviverde superou o Cruzeiro na final, por 3 a 0, para ficar com a taça, a terceira do torneio conquistada pelo clube. Anteriormente, as Crias da Academia já haviam faturado a competição em 2018 e 2022.

Regulamento

A primeira fase do campeonato tem 19 rodadas, com os 20 clubes se enfrentando em turno único. Os oito melhores colocados garantem vaga nas quartas, que são disputadas em uma partida, assim como as semifinais. Já a grande decisão acontece em jogos de ida e volta.