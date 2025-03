Palmeiras faz jogo-treino contra Mauaense em preparação para final do Paulista contra o Corinthians

O Palmeiras fez mais uma atividade na manhã desta sexta-feira em preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. Na Academia de Futebol, o elenco alviverde disputou um jogo-treino com o Mauaense.

A partida foi disputada em dois tempos de 35 minutos. A primeira etapa terminou em vitória por 3 a 0, com gols de Allan e Flaco (duas vezes), e a segunda com o placar de 3 a 1 para o Verdão, com gols de Thalys (duas vezes) e Luighi.

Em parceria com a Gatorade, o elenco também realizou o teste tecnológico que avalia a perda de suor de cada atleta por meio de adesivos em áreas específicas do corpo. Os dados coletados possibilitam aos profissionais do clube preparar o controle individualizado de reposição de sódio e sais minerais, entre outros benefícios. Também são feitas análises da densidade da urina, perda de peso e hidratação durante a atividade.

O goleiro Weverton recebeu a notícia de que foi convocado por Dorival Júnior para integrar a Seleção Brasileira para o jogo contra a Argentina. Ele irá ocupar a vaga de Alisson, que sofreu um choque de cabeça na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia. O goleiro do Liverpool encontra-se bem, mas precisa seguir o protocolo de Concussão da Fifa.

Assim, o goleiro passa a desfalcar o Verdão nas atividades que antecedem à decisão do Estadual. Além dele, Estêvão, também na Seleção Brasileira, Richard Ríos (seleção colombiana), Emiliano Martínez, Facundo Torres e Piquerez (seleção uruguaia), estão ausentes dos treinos sob comando de Abel Ferreira.

A equipe alviverde, porém, já planejou a logística para buscar os convocados e trazê-los de volta para o jogo contra Corinthians, que acontece na quinta-feira. O Derby está marcado para às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Para brigar pela taça, o Verdão precisa reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, no Allianz Parque.