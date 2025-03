Onde vai passar Uruguai x Argentina pelas Eliminatórias? Como assistir

Uruguai e Argentina se enfrentam hoje, às 20h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, em jogo válido pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Onde assistir? A transmissão do jogo será realizada pelo sportv (TV por assinatura).

A Argentina lidera com folga a tabela das Eliminatórias. A atual campeã do mundo iniciou a rodada com cinco pontos à frente do rival desta noite.

Os argentinos não contarão com Lionel Messi, que se recupera de uma lesão muscular. Assim, o camisa 10 também não enfrenta a seleção brasileira na terça-feira.

A Argentina chega embalada por uma vitória por 1 a 0 contra o Peru na rodada anterior. Já o Uruguai empatou com o Brasil, fora de casa, em 1 a 1.

Uruguai x Argentina -- Eliminatórias da Copa do Mundo