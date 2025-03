Novo alvo! Jake Paul desafia ex-campeão mundial de boxe: "Vou dar uma surra"

No início de fevereiro, Jake Paul esteve muito próximo de selar um acordo para enfrentar Saúl Álvarez. A negociação, porém, foi frustrada com o acordo que 'Canelo' firmou junto ao Governo da Arábia Saudita. Novamente sem um adversário encaminhado, o popular youtuber não demorou muito para estabelecer um novo alvo no mundo do boxe. Para surpresa de muitos fãs, o jovem de 28 anos desafiou nominalmente Anthony Joshua, ex-campeão mundial na categoria dos pesos-pesados.

Em recente edição de seu próprio podcast, 'BS w/ Jake Paul', o youtuber aproveitou para questionar as credenciais de Joshua. Em sua última aparição nos ringues, em setembro de 2024, o pugilista britânico acabou nocauteado por Daniel Dubois, em duelo válido pelo cinturão peso-pesado da Federação Internacional de Boxe (IBF).

"Eu sei os meus limites. Mas aí que está: eu quero lutar com o Anthony Joshua. (É) exclusivo. Porque eu sei que eu vou dar a p*** de uma surra no Anthony Joshua. Ele não tem queixo, não tem habilidades e é duro. E eu te amo, Anthony. Somos amigos e tudo mais, mas eu quero lutar contra você", destacou o youtuber que se tornou pugilista.

Mudança de patamar e perfil dos rivais

Com uma trajetória ainda breve no boxe e um cartel de 11-1, Jake Paul, na maioria das vezes, enfrentou adversários de um perfil específico. Atletas de elite, mas com idade avançada, como Mike Tyson e Anderson Silva, ou oponentes ainda na ativa, mas de menor porte físico, como Mike Perry, Ben Askren e Tyron Woodley. Anthony Joshua, por sua vez, representaria uma mudança drástica no nível de enfrentamento do americano até então.

Em seu auge, o pugilista britânico chegou a colecionar os cinturões de quatro das principais entidades do boxe: campeão pela Associação Mundial de Boxe (WBA), Federação Internacional de Boxe (IBF), Organização Mundial de Boxe (WBO) e Organização Internacional de Boxe (IBO). Ativo e aos 35 anos, Joshua tem 1,98m de altura - 13 cm a mais que Jake, de 1,85m. Sendo assim, caso o desafio surta o efeito esperado, o youtuber pode estar em real desvantagem nos dois critérios citados pela primeira vez na carreira.