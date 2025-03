Norma Dumont e Mayra Sheetara trocam farpas e esquentam rivalidade no UFC

O clima esquentou entre duas representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no peso-galo (61 kg) feminino do UFC. As lutadoras tupiniquins Norma Dumont e Mayra Sheetara - quarta e sétima colocadas no ranking da categoria, respectivamente - trocaram farpas públicas através das redes sociais e reacenderam uma rivalidade que já existe há algum tempo (veja abaixo).

Tudo começou em uma entrevista recente de Norma à Ag Fight, na qual ao reclamar da falta de adversárias disponíveis, a nova atleta da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' descartou o nome da compatriota, que vive uma má fase no Ultimate. Em resposta, Sheetara usou a sessão de comentários de uma publicação no 'Instagram' para debochar da declaração da rival de divisão e desafiá-la.

"Estou vindo de três derrotas. Pega essa luta, será fácil para você. Me aposenta", provocou Sheetara.

Sem se intimidar, Norma rebateu a declaração da ex-desafiante ao título peso-galo do UFC e deu sinal verde para o possível duelo entre mineiras no octógono mais famoso do mundo. A top 5 do ranking ainda aproveitou para provocar sua rival, prometendo antecipar sua aposentadoria do esporte.

"Realmente, você seria a luta mais fácil do top 10. Não sei se o UFC me daria esse presente, mas, caso sim, eu receberei de bom grado. Já sobre a sua aposentadoria, você parece bem apressada para chegar nela. Eu poderia adiantar seu caminho", rebateu Norma.

Momentos opostos

Apesar de estarem relativamente próximas no ranking peso-galo do UFC, as brasileiras vivem momentos opostos na organização. Enquanto Norma Dumont ostenta uma longa sequência positiva, com cinco vitórias, Mayra Sheetara passa pelo seu pior momento na carreira, amargando três derrotas consecutivas no octógono mais famoso do mundo.