Ex-número 1 do mundo delira com Fonseca x Tien: 'Tênis não está destruído'

A lenda do tênis Andy Murray não economizou na empolgação pelo duelo entre os prodígios João Fonseca e Learner Tien, que terminou com vitória do brasileiro na primeira rodada do Masters 1000 de Miami.

O que aconteceu

O ex-número 1 do mundo exaltou o talento dos jovens tenistas e a atmosfera da partida. O carioca de 18 anos venceu o norte-americano de 19 por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7(1), 6/3 e 6/4 em 2h23min de confronto. Apesar de o torneio ser nos EUA, João teve amplo apoio das arquibancadas e brincou: "Parecia que estava no Brasil".

O britânico também se mostrou esperançoso e mandou uma indireta nas redes sociais: "O tênis não está destruído, afinal". Antes da partida, o vencedor de três Grand Slams já havia reagido com um emoji de apaixonado sobre o confronto da nova geração da modalidade.

Que atmosfera incrível. Fonseca e Tien são grandes talentos. O tênis não está destruído, afinal de contas.

Andy Murray

Essa não é a primeira vez que Murray se anima com o brasileiro. Em fevereiro, ele se rendeu ao "Fonsequismo" durante a campanha vitoriosa no ATP 250 de Buenos Aires e projetou um futuro duelo com Alcaraz: "Mal posso esperar pela primeira partida entre os dois". Com isso, suas três últimas publicações no X, antigo Twitter, são sobre o fenômeno carioca.

What an incredible atmosphere 👏👏

Fonseca and Tien are amazing talents! Tennis isn't broken after all 😉 -- Andy Murray (@andy_murray) March 21, 2025

Alfinetada às entidades de tênis

O comentário ácido de Murray tem como pano de fundo a ação movida na Justiça pela PTPA (Associação de Tenistas Profissionais), fundada há seis anos por Djokovic, contra as organizações do circuito de tênis. O britânico é atualmente um dos treinadores do sérvio.

O diretor executivo da PTPA afirmou que "o tênis está quebrado". Ahmad Nassar disparou que os jogadores"estão presos em um sistema injusto que explora seu talento, suprime seus ganhos e põe em risco sua saúde e segurança."