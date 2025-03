Morre George Foreman, lenda do boxe, aos 76 anos

Lenda do boxe mundial, George Foreman morreu nesta sexta-feira aos 76 anos. O anúncio foi feito através do seu perfil oficial no Instagram.

O que aconteceu

O morte do norte-americano foi anunciada em suas redes sociais nesta sexta-feira, mas a causa não foi divulgada. George Foreman foi adversário, inclusive, do símbolo brasileiro Maguila, que morreu em outubro do ano passado.

Confira a nota oficial divulgada

"Nossos corações estão partidos. Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu pacificamente em 21 de março de 2025, cercado por entes queridos. Um pregador devoto, um marido dedicado, um pai amoroso e um orgulhoso avô e bisavô, ele viveu uma vida marcada por fé inabalável, humildade e propósito. Um humanitário, um atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, ele era profundamente respeitado — uma força para o bem, um homem de disciplina, convicção e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome — para sua família. Somos gratos pela demonstração de amor e orações e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso".