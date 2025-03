Mirassol anuncia o atacante Luiz Filipe e o meia Zé Vitor para a disputa do Brasileirão

O Mirassol oficializou as contratações do atacante Luiz Filipe, nesta sexta, e do meia Zé Vitor, na última quinta, para reforçar a equipe na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

Revelado pelo Atlético-MG, Luiz Filipe, de 23 anos, chega ao clube paulista após conquistar o título mineiro com o Galo.

REFORÇO NO ATAQUE! Luiz Filipe é o novo reforço do Leão para a disputa da Série ?? do Campeonato Brasileiro. O atacante de 23 anos é formado nas categorias de base do Atlético-MG e chega ao Mirassol depois de conquistar o título mineiro com o Galo.? Seja bem-vindo!? pic.twitter.com/XAd66FArif ? Mirassol (@mirassolfc) March 21, 2025

Na última temporada, defendeu as cores do São Bernardo, onde realizou 21 jogos, seis gols e duas assistências. Em 2025, atuou em apenas três partidas pelo clube de Minas. Além de ambas as equipes, o atacante já vestiu também a camisa do Goiás, em 2022.

Já o meia Zé Vitor, de 24 anos, é contratado após se destacar pelo Maringá, finalista do Campeonato Paranaense depois de eliminar o Athletico-PR.

Na atual temporada, o atleta tem 13 aparições, tendo marcado três gols. Em sua carreira, ainda acumula passagens pelo Operário e pelo Furacão.

O Mirassol fará sua estreia no Campeonato Brasileiro no dia 29 deste mês, quando visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 18h30 (de Brasília).