Memphis faz função de Yuri na Holanda, agrada técnico e divide imprensa

Memphis Depay voltou a jogar pela seleção da Holanda após oito meses, na última quinta-feira, e fez a função de um conhecido de Corinthians: Yuri Alberto. Os holandeses empataram por 2 a 2 com a Espanha pelo jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações.

Memphis 'vira' Yuri

Memphis Depay foi o centroavante da Holanda na partida. Apesar de vestir a camisa 10, ele teve a mesma função que o 9 do Corinthians e ficou centralizado, enquanto Gakpo e Frimpong jogaram mais abertos pelos lados, e Reijnders como armador. No Corinthians, Memphis tem mais liberdade para transitar pelo resto do ataque.

Memphis se movimentou e ficou no quase. O atacante do Corinthians tentou alguns lances em velocidade nas costas da defesa, mas pouco foi acionado. Quando teve a chance de finalizar, soltou o pé da entrada da área, porém viu Unai Simón fazer a defesa.

O camisa 10 esteve perto no lance dos dois gols holandeses: atraiu a marcação de Cubarsí no primeiro e de Le Normand no segundo.

Memphis jogou por 83 minutos e só deixou o campo após uma expulsão. Hato levou o vermelho por falta violenta e, para repor o lateral, o técnico Ronald Koeman sacou o atacante.

Memphis agrada ao técnico em retorno...

Ronald Koeman ficou satisfeito com a atuação de Memphis. O treinador viu o atacante bem em seu retorno à seleção e rebateu a pergunta de um repórter sobre o desempenho do jogador.

Eu gostei bastante de Memphis, com certeza. Junto com o Justin (Kluivert), ele pressionou muito o zagueiro, segurou a bola e teve uma chance. Eu não estou insatisfeito. Ele se manteve bem. Talvez você (repórter) espere um pouco mais do que viu. Mas estou satisfeito. No geral, pensei que ele esteva bem. Ronald Koeman, em entrevista coletiva

... e divide imprensa

Alguns dos principais jornais da Holanda comentaram a atuação de Memphis. Ele se dividiram entre elogios pelo esforço e críticas pela "noite infeliz".

Depay passou por momentos difíceis, mas tem técnica e é criativo. De Volkskrant

Pelo menos, tão bonito quanto o gol do empate foi o passe sublime de Gakpo para o outro 'filho pródigo' Memphis Depay, que viu Unai Simón desviar seu chute. O azar que Memphis teve foi indicativo do jogo infeliz que o jogador do Corinthians fez. De Telegraaf

Memphis, que voltou após oito meses, alternou bons momentos com outros menores. Seu domínio antes do intervalo, após um passe de Gakpo, foi bom, mas o chute ricocheteou nas pernas do goleiro Unai Simón. Não foi devido à sua ética de trabalho, mas Memphis - jogando sem uma faixa na cabeça, mas com luvas - nunca poderia realmente fazer a diferença. Eindhovensdagblad

Ídolos da seleção holandesa se dividiram sobre a atuação de Memphis. Van der Vaart destacou a humildade do atacante do Corinthians, e Van Hooijdonk disse que ele "podia fazer melhor".

Em sua simplicidade, ele foi muito bom. Demorou um pouco para se acostumar, ele jogou de forma mais humilde. Não fez nada maluco, exceto por dois ou três momentos. Ele jogou muito bem, especialmente pela primeira vez novamente. Isso leva algum tempo para se acostumar. Todo mundo espera algo de você. Ele era realmente um ponto de contato na frente. Fiquei satisfeito com ele. Rafael Van der Vaart, à TV NOS