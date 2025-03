Mauro Cezar: seleção do Dorival é um cemitério de jogador bom

A seleção brasileira de Dorival Jr. é um "cemitério" de bons jogadores, criticou o colunista Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola.

A seleção brasileira do Dorival é um cemitério para enterrar qualquer jogador bom. Isso aí é uma coisa muito óbvia, é um time muito mal treinado, completamente perdido, não tem um norte.

É o mesmo que acontece com a CBF — ela também não sabe o que quer quando seleciona os seus técnicos, vai pegando o que está disponível.

O Diniz era um tapa-buraco. O Ramon na seleção brasileira é piada. E agora o Dorival foi algo parecido: pega o Dorival aí, ele ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo, ganhou uma com o Flamengo e outra Libertadores.

Mauro Cezar

O colunista ressaltou que os principais jogadores brasileiros caem de nível em relação a seus clubes quando atuam pela seleção.

Quem joga na seleção algo parecido com aquilo que joga no seu clube? Não tem, porque não consegue, porque o time, como time na acepção da palavra, é muito ruim, é mal treinado. Fica dependendo de individualidades.

Mauro Cezar

Na opinião de Mauro Cezar, o gol tomado pela seleção na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia é um exemplo de que falta conteúdo na equipe.

O erro do Joelinton é um reflexo de um time mal treinado e que tem uma péssima saída de bola. Ele comete o erro individual, mas é fruto do quê? Ele recebe a bola, não tem muita opção de passe, não, está cercado. A Colômbia subiu a marcação e tomou a bola dele.

O Dorival teve um mês durante a Copa América passada para conseguir montar um mínimo um alicerce para essa equipe. Não montou. Agora vai ser mais difícil ainda porque são períodos mais curtos dois jogos com viagens no meio.

Mauro Cezar

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao Posse de Bola na íntegra