Matheuzinho mostra regularidade e lidera Corinthians em desarmes no Paulistão

Nesta temporada, Matheuzinho, lateral direito do Corinthians, ainda não marcou gol nem distribuiu assistência. O jogador, no entanto, defensivamente vem agradando a comissão técnica e é o líder do Timão em desarmes por jogo.

Segundo o Sofascore, em média, Matheuzinho completa 2,9 desarmes por partida no Campeonato Paulista. Desta maneira, o lateral, que disputou nove jogos nesta edição do estadual, fica a frente dos volantes Raniele (com média de 2,8) e Ryan Gustavo (com média de 2,0).

Matheuzinho também se destaca em interceptações, aparecendo em terceiro do time no quesito pelo Paulistão. Com, em média, 1,4 interceptações por partida, o jogador fica atrás apenas de Raniele (1,7) e Félix Torres (1,6).

Desde a chegada de Ramón Díaz ao comando técnico do Corinthians, inclusive, Matheuzinho é o jogador com mais desarmes entre todos os defensor da primeira divisão do Brasil. Desde o final de junho do ano passado, quando o treinador argentino desembarcou no Timão, o lateral direito completou 92 desarmes. Além disso, são 42 interceptações e 229 ações defensivas.

? Matheuzinho é o líder em desarmes entre todos os defensores de times da Série A desde que Ramon Díaz assumiu o @Corinthians! ?? ? 41 jogos (34 titular)

? 1 gol

? 1 assistência

? 38 passes decisivos (!)

?? 26% acerto no cruzamento

? 92 desarmes (!)

pic.twitter.com/sjdomcaUkU

Com a vantagem no placar agregado, o Corinthians, de Matheuzinho, volta a enfrentar o Palmeiras no segundo e decisivo jogo da final do Paulistão, dessa vez com o apoio da Fiel Torcida. O duelo de volta está previsto para o próximo dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. Em caso de igualdade no agregado, a decisão vai aos pênaltis.