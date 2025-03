Matheus Cunha avalia momento individual e mira titularidade da Seleção: "Trabalho para isso"

O Brasil sofreu, mas venceu a Colômbia com direito a gol nos acréscimos nesta quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo da partida, avaliou seu momento individual e mira a titularidade no comando de ataque da Seleção.

O jogador vive uma ótima fase jogando pelo Wolverhampton, da Inglaterra, e já balançou as redes 13 vezes na edição atual do Campeonato Inglês. Ele se diz "leve" para ajudar o Brasil dentro de campo.

O próximo passo é ganhar protagonismo com a Amarelinha. A briga no momento é com João Pedro, destaque do Brighton.

"Sempre muito difícil entrar em jogos assim, mas a gente busca entrar concentrado para ajudar o time. O que a gente mais busca é isso. Aos poucos nós vamos formando um time coeso, que vai dar muitas felicidades. É um momento muito bom para mim, particularmente. Me sinto muito leve. A gente está buscando essa união com a torcida, estarmos todos juntos, e vamos mostrar para eles que vamos dar tudo a todo momento", disse o atleta à SporTV.

"A gente trabalha para isso [ser titular]. O professor Dorival vai tomar a melhor decisão, mas o que eu puder fazer para ajudar, vou fazer", acrescentou.

O resultado, além de dar um respiro ao técnico Dorival Júnior, joga a Seleção para a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas. A Canarinho dorme no segundo lugar do torneio, com 21 pontos, mas pode ser ultrapassada pelo Uruguai.

O próximo compromisso do Brasil é contra nada mais nada menos do que a Argentina, líder das Eliminatórias, em pleno Monumental de Núñez. O clássico, válido pela 14ª rodada do torneio, está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), em Buenos Aires.