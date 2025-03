Luso-canadense Jesse vibra com gol em estreia pelo sub-20 do Corinthians

Nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, o Corinthians recebeu o Grêmio na Fazendinha, em São Paulo (SP), e buscou um empate por 1 a 1. O luso-canadense Jesse foi o herói do Timão e cravou um gol logo em sua estreia.

"Foi muito especial para mim e é um dia que não vou esquecer. Vestir essa camisa linda é uma honra e uma bênção. O gol foi muito especial, um passe muito bom do Araújo, e pude ajudar o time com um gol importante", disse o meio-campista, que também elogiou o treinador do sub-20 do Corinthians, Orlando Ribeiro.

"Agradeço ao treinador pela confiança em me dar a oportunidade. O objetivo é disputar muitos títulos e ajudar a equipe a conquistá-los. Quero contribuir com gols e assistências, e darei tudo de mim pelo Clube e pela nossa torcida", concluiu.

Contratado pelo Corinthians em outubro da última temporada, Jesse havia participado apenas de amistosos e fez parte do elenco levou o vice-campeonato da Copinha 2025. O luso-canadense, entretanto, ainda não tinha entrado em campo oficialmente.

Diante do empate, o Corinthians chegou aos quatro pontos e foi ao quinto lugar, com saldo de um gol Por sua vez, o Grêmio, que foi atropelado pelo São Paulo por 5 a 1 na rodada inicial, somou sua primeira unidade e ficou com o 14º lugar.

Pela segunda rodada do Brasileirão sub-20, o Corinthians volta aos gramados na próxima quarta-feira (26) para enfrentar o Cuiabá, novamente na Fazendinha. A bola rola às 15h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Grêmio recebe o Atlético-MG.