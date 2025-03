Lucas trabalha na parte interna do CT, e São Paulo faz ajustes táticos com foco na estreia do Brasileiro

O São Paulo deu continuidade à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira. Em recuperação de trauma no joelho direito, o meia-atacante Lucas trabalhou na parte interna do CT da Barra Funda.

O camisa sete do Tricolor alternou atividades na academia e na piscina, com a supervisão dos fisioterapeutas do clube. Ele iniciou o processo de recuperação no dia seguinte à eliminação do São Paulo no Campeonato Paulista e ainda não treinou com o grupo.

Quem também trabalhou foi o volante Pablo Maia. O jogador de 23 anos se recupera de uma cirurgia no tornozelo esquerdo. O goleiro Young, também entregue ao departamento médico por conta de um entorse no tornozelo direito, seguiu o cronograma de recuperação. Ambos os atletas permaneceram no Reffis Plus.

Aos jogadores disponíveis, o técnico Luis Zubeldía voltou a focar na parte tática. Após aquecimento conduzido pela preparação física, o treinador comandou um coletivo de 11 contra 11 e aproveitou a sessão para trabalhar a bola parada, tanto ofensiva quanto defensiva.

O treino foi o último do elenco são-paulino no CT nesta semana. Isso porque o São Paulo marcou um jogo-treino para este sábado, contra o São Bernardo, no Morumbis. A atividade será realizada no período da manhã.

O Tricolor Paulista tem mais uma semana para se preparar para a estreia no Brasileirão. No próximo dia 29, a equipe recebe o Sport, no Morumbis, às 18h30 (de Brasília).