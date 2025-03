Lucas ainda sofre após 'apanhar' contra o Palmeiras e é dúvida no São Paulo

Lucas Moura ainda carrega marcas da eliminação do São Paulo no Paulista enquanto se recupera após ter sido "caçado" contra o Palmeiras, há dez dias. Ele não deve atuar no jogo-treino deste final de semana e tem presença incerta na estreia no Brasileirão.

Rescaldo do Choque-Rei

Lucas segue tratando um trauma no joelho direito sofrido na partida no Allianz Parque. Ele foi o principal alvo dos palmeirenses e, em uma das faltas que sofreu, não só bateu com o joelho no gramado como também teve Emiliano Martínez caindo sobre sua perna.

O camisa 7 ainda não foi a campo nos treinos desde então. O jogador de 32 anos vem realizando exercícios físicos na parte interna do CT e trabalho de recuperação com a fisioterapia. Ontem, o elenco fez novo trabalho tático sem a presença do astro, que aproveita a "intertemporada" para se recuperar.

Lucas é baixa praticamente confirmada para o jogo-treino deste sábado, dia 22, contra o São Bernardo. Antes do compromisso a portas fechadas no Morumbis, o Tricolor ainda realiza mais um treinamento nesta manhã.

Lucas Moura, do São Paulo, sofrendo falta de Emiliano Martínez, do Palmeiras Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

Ele será reavaliado nos próximos dias para saber a evolução do trauma nesse período. O procedimento é considerado de rotina em tratamentos para acompanhar o desenvolvimento de lesões e desconforto. Lucas será submetido a um exame de imagem para analisar a recuperação e programar as próximas etapas.

O São Paulo ainda tem mais de uma semana para Lucas estar apto para a estreia do Brasileirão. O Tricolor recebe o Sport no sábado que vem, dia 20, às 18h30 (de Brasília). Lucas é um dos jogadores da equipe com mais minutos em campo na temporada, superando 900, tendo marcado três gols e dado uma assistência.