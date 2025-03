Lucas Moura alterna trabalhos na piscina e na academia na luta para voltar a jogar no São Paulo

A corrida contra o tempo de Lucas Moura para ficar à disposição de Luis Zubeldía no São Paulo antes das largadas no Brasileirão e na Copa Libertadores teve mais um capítulo nesta sexta-feira. Tratando de um trauma no joelho direito, o meia-atacante fez trabalhos na academia e de força na piscina do CT da Barra Funda.

Lucas Moura acusou o problema na semifinal do Paulistão diante de Palmeiras - derrota por 1 a 0 no Allianz Parque - e, desde então, segue um cronograma diferenciado para se recuperar das dores e, ao mesmo tempo, manter o físico.

Neste sábado o São Paulo faz um jogo-treino com o São Bernardo no MorumBis, mas o astro não estará em campo. Não deve ir, sequer, ao estádio, mantendo sua rotina no CT da Barra Funda.

Zubeldía mantém a confiança em tê-lo diante do Sport, dia 29, pelo Brasileirão, no MorumBis, e, principalmente, contra o Talleres, dia 2 de abril, pela Libertadores. Para isso, Lucas terá de fazer a transição física já a partir de segunda-feira. O clube trata um retorno como difícil, mas não descartado.

Nesta sexta, enquanto o meia-atacante trabalhava ao lado de Pablo Maia e do goleiro Young, também em recuperação de lesões, o elenco fez o terceiro coletivo da semana. Zubeldía parou a atividade por vários momentos para aprimoramento do que prevê para as próximas competições.

Ainda deu tempo de o São Paulo dar ênfase às jogadas de bola parada ofensivas e também defensiva. Zubeldía busca melhorar o rendimento do time, que passou por momentos de instabilidade no Paulistão.