León excluído do Super Mundial: como fica grupo do Flamengo no torneio

Do UOL, em São Paulo

O grupo do Flamengo no Super Mundial de Clubes 2025 terá uma alteração. A Fifa anunciou hoje que o León (MEX) não irá participar da competição.

O que aconteceu

A Fifa avaliou que León e Pachuca "atenderam aos critérios de propriedade de múltiplos clubes" previsto do regulamento. Dessa forma, a entidade optou pela saída do León da competição.

O imbróglio deve-se ao fato de Pachuca e León possuírem o mesmo dono, algo que vai de encontro ao regulamento do Super Mundial. Segundo o documento, há um veto para que dois times controlados pelo mesmo grupo não participem da competição. As duas equipes pertencem ao Grupo Pachuca, do empresário Jesús Martinez Patiño.

Tanto Pachuca quanto León se classificaram para o Super Mundial após serem campeões da Concachampions. O León venceu em 2023 e o Pachuca, em 2024.

Pachuca e León se mostraram indignados pela decisão da Fifa e podem ir aos "máximos tribunais esportivos". Os dois clubes reforçaram que conquistaram o direito de disputar o Super Mundial "no gramado".

A Fifa ainda não anunciou o clube substituto, que integrará a chave do Flamengo. O Grupo D do Super Mundial ainda conta com Espérance (TUN) e Chelsea (ING). A entidade também não informou quando feito o anúncio.

Veja os grupos do Mundial de Clubes

Grupo A

Palmeiras

Porto

Al-Ahly ( EGI )

( ) Inter Miami (EUA)

Grupo B

PSG

Atlético de Madri

Botafogo

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique

Auckland City (NZL)

Boca Jrs

Benfica

Grupo D

Flamengo

Espérance (TUN)

Chelsea

A definir

Grupo E

River Plate

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Inter de Milão

Grupo F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus

Grupo H