Leon Edwards e Sean Brady batem o peso e confirmam luta principal do UFC Londres

As 13 lutas programadas para o UFC Londres foram confirmadas na manhã desta sexta-feira (21). Durante a pesagem oficial do evento, os 26 atletas escalados para o card cumpriram suas missões e venceram a balança. Protagonistas do show, Leon Edwards e Sean Brady foram os primeiros a subirem ao palco e baterem o peso, garantindo, assim, a realização da luta principal na capital inglesa.

Atleta da casa e ex-campeão meio-médio (77 kg), Edwards usou a libra de tolerância em duelos que não envolvem disputas de cinturão e aferiu 77,5 kg na balança. Já Brady surgiu ligeiramente mais leve que o inglês, com a marca de 77,1 kg. Números 1 e 5 do ranking, respectivamente, Leon e Sean podem conquistar um 'title shot' em caso de vitória no sábado.

Outro confronto de destaque que pode aproximar o vencedor de uma disputa de título é o 'co-main event' do UFC Londres entre Jan Blachowicz e Carlos Ulberg. Atentos à magnitude do combate, tanto o ex-campeão veterano quanto o jovem prospecto cravaram 'peso de campeonato', com a marca de 93 kg na balança.

Esquadrão Brasileiro

Com três representantes, o 'Esquadrão Brasileiro' também fez bonito na pesagem do UFC Londres. Escalado para a luta de abertura do evento, Kauê Fernandes atingiu a mesma marca de seu oponente, Guram Kutateladze: 70,3 kg. Também pelo card preliminar, 'Lipe Detona' cravou 56,7 kg na balança, cerca de 400 gramas mais leve que seu rival, o atleta da casa Lone'er Kavanagh, que surgiu com 57,1 kg.

Escalada de última hora para o card principal do show, Alexia Thainara conseguiu bater o peso mesmo aceitando o duelo contra Molly McCann a poucos dias de sua disputa. Prestes a estrear no octógono mais famoso do mundo, 'Burguesinha' cravou 52,6 kg - mesma marca de sua oponente, a inglesa 'Meatball'.

Confira abaixo as marcas aferidas pelos atletas na pesagem:

Leon Edwards (77,5 kg) vs. Sean Brady (77,1 kg)

Jan Blachowicz (93 kg) vs. Carlos Ulberg (93 kg)

Kevin Holland (77,5 kg) vs. Gunnar Nelson (77,1 kg)

Molly McCann (52,6 kg) vs. Alexia Burguesinha (52,6 kg)

Chris Duncan (70,3 kg) vs. Jordan Vucenic (70,3 kg)

Morgan Charriere (66,2 kg) vs. Nathaniel Wood (65,7 kg)

Jai Herbert (70,7 kg) vs. Chris Padilla (70,3 kg)

Lipe 'Detona' (56,7 kg) vs. Lone'er Kavanagh (57,1 kg)

Mick Parkin (117,9 kg) vs. Marcin Tybura (113,3 kg)

Christian Leroy Duncan (84,3 kg) vs. Andrey Pulyaev (83,9 kg)

Shauna Bannon (52,6 kg) vs. Puja Tomar (52,6 kg)

Nathan Fletcher (61,2 kg) vs. Caolan Loughran (61,6 kg)

Kauê Fernandes (70,3 kg) vs. Guram Kutateladze (70,3 kg)

Your #UFCLondon main event is OFFICIAL!

?? @Leon_EdwardsMMA - 171lb

?? Sean Brady - 170lb

- UFC Europe (@UFCEurope) March 21, 2025