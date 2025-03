Nova presidente do COI já defendeu clube brasileiro em torneio de natação

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), a ex-nadadora zimbabuana Kirsty Coventry já ajudou o Minas Tênis Clube a encerrar um jejum de 14 anos.

O que aconteceu

Kirsty Coventry nadou pelo Minas Tênis Clube no Troféu Maria Lenk de 2011. A competição aconteceu no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro,

O Minas somou 2.775 pontos e se sagrou campeão. À época, o clube não levava o Maria Lenk — hoje Troféu Brasil — desde 1997. O Pinheiros, com 1.934 pontos, ficou na segunda colocação, e o Flamengo, com 1.697,50 pontos, em terceiro.

Kirsty Coventry subiu sete vezes ao pódio. Foram cinco ouros — 200m costas, 400m medley e 200m medley, 4x200m livre, todas com o então recorde de campeonato, e 4x100m medley — e duas pratas, no 4x100m livre e 100m costas.

Kirsty Coventry (toca rosa) pelo Minas Tênis Clube, no Troféu Maria Lenk 2011 Imagem: Victor Brasil

Foi uma competição muito estrangeira. Eram vários atletas de outros países. Tanto que o nadador mais eficiente no masculino foi o Osama Melulli [tunisiano], nadando pelo Corinthians, e ela no feminino. O Minas não ganhava há 14 anos e eles voltaram a ganhar nessa competição. Esse troféu Maria Lenk de 2011 foi uma uma seletiva para o Mundial de Xangai e também para os Jogos Pan-Americanos de Guadalajara [2011] Coach Alex Pussieldi

Kirsty teve a companhia de nomes conhecidos da natação brasileira. Fabíola Molina e Joanna Maranhão, por exemplo, integravam o Minas Tênis Clube à época e foram ao pódio com a nova presidente do COI.

A Kirsty perde o 100m costas em um duelo dentro do Minas. Foi uma prova muito disputada e a Fabíola Molina ganhou. Foi uma prova muito comemorada. Depois, as duas juntas integraram o revezamento 4x100 medley feminino que o Minas ganhou com um tempo que até hoje é recorde do campeonato Coach Alex Pussieldi

Marcelo Vaccari, assistente técnico do Arezzo&Co/Minas, presenciou a passagem da africana pelo clube. Ele ressaltou que a ex-nadadora participou de "diversas ações na base"

Kirsty é uma ótima pessoa, uma atleta de nível internacional, que chegou para reforçar o nosso time. Conversamos bastante, foram cerca de dez dias de grande aprendizado. Ela foi super acessível e participou de diversas ações com a base. Foi uma visita maravilhosa para a equipe, para o Minas e para a natação brasileira Marcelo, ao site oficial do Minas

Kirsty Coventry palestrou para jovens do Minas Tênis Clube em 2011 Imagem: Orlando Bento/Acervo/Minas Tênis Clube

Kirsty tem no currículo sete medalhas olímpicas. Ela tem um ouro, uma prata e um bronze em Atenas-2004, e um ouro e três pratas em Pequim-2008.

Carlos Henrique Teixeira, presidente do Minas, celebrou a eleição de Kirsty. "Neste ano tão especial, em que celebramos os 90 anos do Minas Tênis Clube, somos agraciados com uma conquista histórica: a eleição da primeira mulher presidente do Comitê Olímpico Internacional, uma ex-atleta que representou nossas cores. Este feito extraordinário simboliza a essência do nosso Clube, pois, em 2011, Kirsty se reuniu com nossa base, palestrou para os jovens atletas e hoje alguns desses estão competindo em diversas piscinas".

Nova presidente do COI

Kirsty Coventry, de 41 anos, se tornou a primeira mulher eleita presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI). Ela venceu o primeiro turno da votação com maioria absoluta na última quinta-feira (20), ao término da 144ª Sessão do organismo em Costa Navarino, na Grécia. O mandato é de oito anos.

Nascida no Zimbábue, ela também será a primeira africana a estar à frente do COI.



Kirsty era a mais jovem entre os sete candidatos e a única mulher. Ela vai assumir o cargo em junho, após a transferência do cargo do atual mandatário Thomas Bach, que está na entidade desde 2013.