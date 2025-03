Judô brasileiro conquista medalha no primeiro dia do Grand Slam de Tbilisi

O judô brasileiro garantiu uma medalha no primeiro dia de competição do Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia. Nesta sexta-feira, o ligeiro Michel Augusto fez campanha perfeita nas preliminares e avançou à inédita final de Grand Slam na carreira, onde enfrentou o francês Luka Mkheidze, atual vice-campeão olímpico, e ficou com a medalha de prata.

"Estou muito feliz com meu desempenho. Essa foi minha segunda medalha internacional do ano, e minha primeira em Grand Slam. Achei a competição muito forte, com todas as lutas. Deixei a medalha de ouro escapar, mas vou continuar treinando e dando meu melhor para, nas próximas, ser campeão", comentou o brasileiro.

Cabeça-de-chave número dois da categoria, Michel folgou na primeira rodada e estreou direto nas oitavas de final, com vitória por ippon sobre o austríaco Vache Adamyan. Na luta seguinte, válida pelas quartas, passou pelo francês Enzo Jean com um yuko, e na semi venceu o anfitrião Tornike Maziashvili por waza-ari.

Na decisão, fez ótima luta contra o francês Luka Mkheidze, vice-campeão olímpico em Paris 2024 e multimedalhista no Circuito Mundial. O brasileiro começou atrás, levando uma punição por passividade, mas, nos minutos seguintes, se encontrou e levou perigo ao adversário, quase conseguindo pontuar em projeções perigosas. Mas, no golden score, em uma revertida, Mkheidze conseguiu aproveitar a oportunidade e derrubar Michel em waza-ari, deixando a prata para o atleta de 20 anos.

Esta foi a segunda medalha de Michel no Circuito Mundial desta temporada, consagrando um ótimo início de ciclo. Há duas semanas, foi bronze no Grand Prix da Áustria e despontou como décimo melhor do mundo no ranking da Federação Internacional de Judô. Com o novo pódio, o brasileiro deve ganhar novas posições e se firmar no top 10 da categoria.