Jogo das Estrelas 2025 do NBB: Lucas Brandão ganha Torneio de Enterradas

Lucas Brandão escreveu o seu nome na história do Jogo das Estrelas do NBB (Novo Basquete Brasil). Nesta sexta-feira, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, no último evento da noite, o jogador de 22 anos colocou o pivô Andrezão (de 2,13m) e executou uma "cravada" perfeita por cima do seu companheiro de Bauru Basket para conquistar o título do Torneio de Enterradas de 2025.

Com o voto dos quatro jurados, que eram Olivinha, Janeth, Arthur Belchor e Victão, do Basquete Pra Vida e Embaixador Oficial do JDE 2025, e mais o do público pelo Whatsapp, Lucas Brandão superou Felipe Gregate, do Desk Manager Mogi Basquete, na decisão e levou para casa uma premiação de R$ 7 mil, além do troféu de campeão do Torneio de Enterradas.

"O nível foi muito forte, conheço todos eles. O Anderson já pulou moto, o Gregate pula muito, todos pulam muito. Eu sabia que tinha de ter uma carta na manga, que foi chamar o Andrezão e deu um resultado bom", afirmou Lucas Brandão, que revelou ter treinado apenas uma vez o movimento que executou na final.

Mais Jogo das Estrelas: Torneio de 3 pontos

O Torneio 3 pontos do Jogo das Estrelas do NBB teve uma final entre jogadores norte-americanos. Nate Barnes, do Pato Basquete, anotou 21 de 25 pontos possíveis, superou o compatriota Anton Cook, do CAIXA/Brasília Basquete, que fechou com 13, e conquistou o título na Arena UniBH, em Belo Horizonte. O armador levou o troféu e mais R$ 7 mil para casa.

"Isso é muito treino, honestamente. Chuto muitas bolas de 3 todos os dias. Quando cheguei aqui, com pressão e essa energia maravilhosa, coisas assim acontecem. Estou muito feliz", afirmou Nate Barnes, que já prometeu voltar em 2026 para defender o título e ainda tentar bater o recorde do Torneio de 3 pontos CAIXA. Na fase de classificação, o americano anotou 22 pontos, ficando apenas um atrás do recorde de Marcelinho Machado.

"O Marcelinho é um jogador que eu respeito. Vejo toda essa história que ele construiu. Fiz 52 pontos e ele tinha feito 63. Gostaria de conhecê-lo. Ele fez muita coisa. Quero alcançar esse nível também aqui no Brasil", disse. "Ano que vem quero defender o título e bater o recorde", avisou Nate Barnes.