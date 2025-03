Jogador do Corinthians, André Carrillo tem bons números e encanta peruanos em volta à seleção

Após quase oito meses afastado da seleção peruana, o volante André Carrillo, do Corinthians, foi novamente convocado para esta Data Fifa. As boas atuações do jogador no Timão convenceram o técnico Oscar Ibanez a escalar o volante como titular nesta quinta-feira, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Demostramos que juntos somos más fuertes.

¡Grítalo, Perú! #UnSentimientoQueNosUne ?? pic.twitter.com/xLAlVN1XXQ ? Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) March 21, 2025

Carrillo foi muito participativo no meio-campo, acumulando 69 ações com a bola enquanto esteve em jogo. Além disso, o peruano acertou 46 de 49 passes tentados, o que gera um aproveitamento de 94%. O volante também realizou três desarmes e um corte durante o jogo.

Antes, o jogador do Corinthians vinha sendo criticado por suas atuações na seleção peruana. Durante a última Copa América, Carrillo foi utilizado em apenas um dos três jogos do país na competição. Entretanto, voltou a encantar seu povo com uma boa performance diante da Bolívia nesta quinta-feira.

Com 33 anos e uma grande carreira, Carrillo possui 102 jogos pela seleção peruana, onde marcou 11 gols e deu duas assistências no período. Agora, o Peru enfrentará a Venezuela, às 21h45 (de Brasília), fora de casa.