Jhon Arias, do Fluminense, é destaque na seleção colombiana contra o Brasil

Apesar da derrota da Colômbia para o Brasil por 2 a 1 em partida válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o ponta-direita Jhon Arias, do Fluminense, teve bom desempenho e foi o destaque colombiano da partida. O jogador acertou todos os passes que tentou e liderou a partida em roubos de bola.

Jhon Arias completou todos os 21 passes que tentou no jogo desta quinta-feira contra a Seleção Brasileira. Segundo SofaScore, o ponta do Tricolor carioca foi o jogador em campo que mais conseguiu desarmes, com três, e o que mais ganhou duelos, com oito vencidos de dez disputados.

Pela seleção da Colômbia, Arias possui 27 partidas disputadas e três gols marcados. O jogador veste a camisa colombiana desde junho de 2022.

O Fluminense é a equipe que o jogador mais defendeu em sua carreira. São 207 partidas pelo Tricolor, 45 gols marcados e 47 assistências servidas. Arias deu a assistência para Germán Cano marcar contra o Boca Juniors, no título inédito do Fluminense da Libertadores em 2023.

A Colômbia é a sexta colocada na classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a última posição que garante vaga direta na competição. A próxima partida da seleção será contra o Paraguai, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília).