Internacional treina de olho na estreia no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo

O Internacional deu sequência, nesta sexta-feira, no CT Parque Gigante, à preparação para a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro diante do Flamengo. O duelo acontece no dia 29 de março, sábado, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã.

O elenco do Colorado iniciou o dia com exercícios físicos. Em seguida, os jogadores realizaram atividades com bola. O uruguaio Sergio Rochet e os colombianos Johan Carbonero, Rafael Borré e Enner Valencia estão defendendo suas seleções na data-Fifa e não participaram do treino.

De olho no Brasileirão! ? Foco na primeira rodada, contra o Flamengo, no Maracanã. ? pic.twitter.com/iDdW7JvXgN ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 21, 2025

Por outro lado, o zagueiro Juninho e os meias Óscar Romero e Diego Rosa, recém-contratados pelo Internacional, treinaram normalmente com o grupo e já estão à disposição do treinador Roger Machado para estrear pelo Colorado.

O Internacional volta a a treinar na manhã deste sábado, novamente no CT Parque Gigante. O treinador Roger Machado ainda vai ter mais uma semana de treinos antes da partida contra o Flamengo.

Depois da estreia pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado também começa sua jornada pela Copa Libertadores no dia 3 de abril, às 19 horas, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. O Colorado disputa o grupo F, junto com o Nacional, do Uruguai, e Atlético Nacional, da Colômbia, além da equipe baiana.